ESHRE 第 42 屆年會：重大全球研究指出，若將生育治療費用減半，出生人數有望增加逾一倍

一項別具標誌意義的國際研究發現，當病人自付費用減半時，透過輔助生殖技術 (ART) 所實現的出生人數會相應增加 2.67 倍。 倫敦2026年7月7日 /美通社/ -- 此研究於歐洲人類生殖與胚胎學學會（European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) 第 42 屆年會上發表，研究團隊分析了 22 個國家及地區在 2021 年至 2023 年間的輔助生殖技術登記、經濟及人口數據，涵蓋全球逾 95% 的輔助生殖技術治療活動，旨在探討在負擔能力上的國際差距。 為求在比較不同國家／地區時有一致標準，研究人員設計出一項名為「每嬰成本」(cost-to-baby) 的負擔能力指標，以估算透過輔助生殖技術獲得一名活產嬰兒所需的開支。

每嬰成本總額乃根據每次治療週期的平均花費（包括胚胎移植、植入前遺傳學檢測（如有使用）及藥物），連同達成活產所需的年齡加權週期數目而計算得出。 淨自付每嬰成本則納入每個國家／地區適用的報銷機制、補助金及稅務寬減措施。 總成本及淨成本均以稅後家庭收入中位數的百分比來表示。 研究結果顯示，各國各地在負擔能力上存在顯著差異。 每嬰成本總額在不同國家及地區間的差距超過 12 倍，最低為以色列的家庭收入中位數 66%，最高為非洲（埃及、突尼西亞及南非除外）的 833%；淨自付每嬰成本則介乎以色列的 13% 與非洲的 825% 之間。

凡每嬰成本總額低於 100% 且淨自付每嬰成本低於家庭收入中位數 50% 的國家／地區，其輔助生殖技術使用率持續位居前列，包括南韓（11.8% 出生人口源自輔助生殖技術）、西班牙（11.7%）及日本（9.3%）。 反之，在巴西、印度及東南亞等國家／地區，費用幾近每年家庭收入中位數的兩至三倍，輔助生殖技術出生人口比例因而急挫至介乎 0.2% 與 0.4% 之間。 Conceivable Life Sciences 的主要作者 Stephanie Kuku 博士坦言：「單單一項負擔能力指標，竟能解釋如此龐大的差異，着實令人驚訝。 我們的模型可解釋輔助生殖技術使用率差異中 77% 至 84% 的變數。」