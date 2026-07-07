深耕海上風電基礎核心賽道 潤邦海洋以規模化交付能力服務全球綠色能源發展

潤邦海洋是A股上市企業江蘇潤邦重工股份有限公司（002483）的全資子公司，於2011年落戶江蘇啟東海工船舶工業園區，是國內具有規模和技術實力的海上風電、船舶及海洋工程裝備製造基地之一。

江蘇啟東2026年7月7日 /美通社/ -- 南通潤邦海洋工程裝備有限公司（以下簡稱「潤邦海洋」）持續深耕海上風電高端裝備製造領域，憑借規模化製造能力、豐富項目交付經驗及全球化服務能力，不斷提升在海上風電基礎裝備領域的競爭力，積極參與全球海上風電產業發展。

公司擁有約50萬平方米專業化生產基地及800米長江岸線資源，配備完善的海上風電裝備製造、加工、檢測、防腐及出運體系，具備大型海上風電裝備批量化、高效率、高質量交付能力。

作為潤邦股份高端裝備製造板塊的重要業務佈局，潤邦海洋聚焦船舶及海洋工程裝備製造，產品涵蓋海工船舶、單樁基礎、導管架基礎及相關附屬結構，可滿足近海及深遠海風電項目建設需求。

經過多年發展，公司已累計交付近800套海上風電單樁及全套附屬構件，產品廣泛應用於國內沿海風電項目及海外市場。同時，公司參與製造國內首艘風電安裝平台「華電1001」、荷蘭IHC 4000噸級大型風電重吊船、「華電穩強」600噸級風電安裝平台以及「海豚01」風電運維船等多項行業代表性裝備，積累了豐富的大型海洋工程裝備製造經驗。