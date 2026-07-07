2026 CBME國際孕嬰童展將於7月15-17日開幕：全球嬰童行業於此定義下一程

全球最大孕嬰童展匯聚2800餘家展商、4200餘個品牌，27萬平方米展區前沿創新成果集中亮相，助力採購商打通市場洞察與精工製造雙向渠道 上海2026年7月7日 /美通社/ -- 由Informa Markets（英富曼）主辦的2026 CBME國際孕嬰童展將於7月15日至17日在國家會展中心（上海）正式舉辦。展會鞏固行業標桿地位，成為全球嬰童產業趨勢誕生、落地測試並推向市場的權威平台。本屆展會橫跨八大專業展館，展出面積達27萬平方米，打造全行業最為全面的前沿產品及實力供應商展示平台。

全球嬰童市場規模高達880億美元，各路參與者在此匯聚發掘未來消費需求、對接生產供應鏈、搶佔頭部品牌專屬競爭優勢。 趨勢引擎：行業前瞻洞察未來風向 2026 CBME國際孕嬰童展不僅反映市場趨勢，更引領趨勢的創造。買家可在各大核心品類展區，一覽消費行為變遷與產品創新在各大品類的交融碰撞： 出行與安全：推車與汽座 — 全球市場對可搭配旅行系統使用的輕便設計的需求持續攀升，展會集中展出碳纖維車架、全地形避震系統、單手一鍵收合推車，專為注重便攜性的城市家長打造。在汽車安全座椅領域，i-Size認證、360度旋轉、智能通風已成為行業基礎配置；參展企業更融入檢測系統和EPP緩衝技術，將安全設備升級為育兒助手。

日常護理必備品類：餵養、洗護與家清 — 精準餵養與低致敏育兒理念的興起，催生了智能溫奶器、便攜式吸奶系統及防脹氣餵養創新產品。在洗護領域，天然成分與低敏配方的趨勢正推動溫和護膚及洗護產品的需求。紙尿褲與濕巾品類迭代速度迅猛，智能濕度感應技術、可生物降解材料及超薄透氣設計，兼顧了產品使用性能與可持續發展雙重需求。 智能家居與小家電 — 小型廚房與家用電器已不再是配角，而是獨立的採購垂直領域。AI嬰兒監視器、可調節嬰兒床、物聯網整合育兒生態系統亮相AI特色展區，同步展出可落地商用數字化工具，實現科技賦能產業增收。

童裝 — 嬰裝展區響應全球對認證安全的需求，入駐供應商均通過OEKO-TEXR預篩選，展品涵蓋有機棉、功能性面料及延長產品生命週期的中性設計。對歐美採購商而言，此舉可免去長達數月的合規審核流程。 匹配市場變化速度的製造實力 洞察趨勢而無把握商機的基礎設施，則一切為空談。而2026 CBME國際孕嬰童展做到了兩者兼備。 智能製造展區展示推動行業實現50-60%成本優化的生產能力，買家可通過直接OEM/ODM合作模式獲益。買家可對接集成MES/ERP系統的工廠，配備自動化生產線、AI質檢及數字化溯源體系，供應商已具備小批量柔性生產、快速打樣及多SKU生產能力，同時持有ISO、CE、ROHS及GOTS等多項認證。

產品出口展區彙集經過預審的認證工廠和經過市場驗證的全球暢銷品，將傳統供應商審核週期從數月縮短至數日。成熟製造產能與成熟市場需求在此交匯，採購商一趟觀展行程，即可完成趨勢調研至下達採購訂單全流程。 買家體驗 八大專業展館，探索無限 除核心產品品類外，2026 CBME國際孕嬰童展還為買家提供接觸新興機遇與跨界創新的全新窗口： 新星計劃甄選100餘個成立不足五年的新興品牌，提前完成生產資質與跨境合規雙重審核，助力採購商搶佔先機，在品牌全面鋪貨主流渠道前達成合作。

新品專區堪稱行業創新實驗室，展出前沿零售業態、AI消費體驗、未來三至五年重塑品類格局的創新產品概念。 AI特色展區架起科技與商業的橋樑，展示AI商用工具、預測分析平台及物聯網集成解決方案，助力運營效率與客戶互動體驗升級。 AI玩具+教育展區、文創潮玩展區展出IP授權手辦、動漫周邊、AI教育機器人、STEAM認證益智教具--這是全球玩具市場中增長最快的板塊。採購商可挖掘差異化產品開發方向，包括動漫聯名餵養套裝、超級英雄主題推車配件、博物館聯名嬰童家紡，此類產品可佔據優質貨架資源，帶來更高利潤空間。

銀髮專區呈現戰略性品類延伸機遇，匯聚營養品、個人護理及智能健康設備，助力孕嬰童零售商無需另建供應商網絡即可自然切入養老護理市場。 一證通兩展：CBME國際孕嬰童展與全球授權展‧中國站聯動 持2026 CBME國際孕嬰童展參觀證，可免費入場亞洲規模領先的知識產權與品牌授權專業展會 -- 全球授權展‧中國站（Licensing Expo China，簡稱"LEC"）。展會匯聚1500餘家IP版權方，覆蓋全球娛樂特許品牌、動漫形象、體育品牌、藝術博物館及新興數字IP。LEC提供直接對接版權方的通道與可快速落地的品牌合作機會，助力產品線差異化並佔據優質市場定位。一張CBME國際孕嬰童展參觀證，即可免費解鎖全品類授權合作資源，實現產品創新與敘事力量雙向融合。

交流、知識與市場洞察 展會現場除產品展示外，2026 CBME國際孕嬰童展還同步推出多重專業配套活動： 行業論壇與趨勢研討會， 匯聚全球頭部零售企業、消費者行為分析師及品類專家

匯聚全球頭部零售企業、消費者行為分析師及品類專家 買家 -供應商對接會， 根據採購需求預先安排洽談

根據採購需求預先安排洽談 現場產品演示， 展示實際應用場景與性能驗證

展示實際應用場景與性能驗證 認證與合規研討會，解讀全球各大出口市場區域監管政策 行業從業者聚首於此 2026 CBME國際孕嬰童展是製造商展示最新能力、品牌發佈重磅創新、買家鎖定未來多年競爭優勢產品與合作的舞台。在這裡，全球嬰童產業不止完成商貿交易，更共同定義行業未來發展方向。