寧德時代發佈全球首款實證型鈉電儲能場站解決方案

慕尼黑2026年7月7日 /美通社/ -- 2026年6月22日，寧德時代在德國慕尼黑舉辦了天恆 2026全球發佈會，發佈了全球首款場站級鈉電儲能解決方案，推出了實證型鈉電儲能系統——天恆鈉電。該系統為客戶提供更穩定、更可靠、更高收益的全方位省心體驗。發佈會上，寧德時代宣佈鈉電儲能解決方案及供應鏈均已達到商業化水平，即將開啟規模化交付。 寧德時代儲能事業部首席技術官、儲能技術中心主任吳殿峰指出，「鈉資源有著遍佈全球、儲量豐富、寬溫域、長壽命等特徵，與鋰共同構成下一代儲能體系的兩大基石。」

天恆鈉電儲能整站平台專為鈉電體系設計開發，針對鈉離子電池的電壓特性，寧德時代專項研發了匹配PCS的Bi-DC 雙向控壓系統，能夠始終保持PCS的最優工況。除了擁有廣泛的PCS兼容性和更強的電網支撐能力，Bi-DC 雙向控壓系統可以讓整站RTE提升近2%，對於一個 1 GWh 的儲能電站，這意味著每年多發數百萬度電，大幅提升項目經濟性和長期資產回報。除此之外，寧德時代還專為鈉離子儲能系統設計了 BMS系統，利用鈉電無平台電壓區的特性和更強的過充能力，實現更精準的SOC估算和策略。針對當前業內儲能電站傳統放射形拓撲導致單點故障引發大面積斷電的頑疾，寧德時代創新性提出了毫秒級自愈系統，整套方案實現200毫秒內完成故障定位與隔離、150毫秒內非故障區域自動恢復供電，將故障處理從行業常見的「數周」壓縮至350毫秒。

在性能上，天恆鈉電儲能系統實現了五大核心突破。首先，該系統在25 ℃下擁有 15000 次超長循環壽命；其次，在-20℃下系統容量保持率超過92%，在45℃時系統循環壽命仍大於 10000 次；第三，與磷酸鐵鋰電池相比，天恆鈉電儲能的鈉電材料體系膨脹力降低了40%，熱失控時表面溫度降低 60%，產氣量減少 35%，過充 SOC 臨界點提升至140%，從根源上，熱失控的概率就被大幅降低；第四是極致低輔源功耗，獨特的機組上出風設計使系統產熱比傳統方案低近 30%，疊加高效液冷機組，系統輔源功耗從鋰電行業平均的 2% 降到了 1%；第五是優異的靜音表現，天恆鈉電儲能運行噪音只有 65 分貝，可靈活適配城市、居民區周邊等噪聲敏感場景。

交付節奏上，中國市場將於今年9月向客戶正式交付首批鈉電儲能系統，2026年底實現全年1GWh出貨，全球市場將於明年6月啟動交付。這意味著，鈉離子電池產業正式邁入GWh級規模化應用新階段。 同時，天恆鈉電儲能是全球首款實證型鈉電儲能系統。實證，就意味著不依賴單一參數，而是以全尺寸、整站為檢驗單元，經過最接近真實場景、真實環境、真實電網、真實運行條件的系統性驗證。這一實證能力，來自於寧德時代投資約30億元人民幣的廈門實證儲能科技研究院。它由五大創新實驗室構成，是目前全球規模最大、檢測能力最完整的儲能系統全場景、一站式檢測與實證平台。實證平台與TUV南德、TUV萊茵等機構合作提供「一測多證」服務，推動實證型儲能成為行業准入標準。