Bowtie晉身「半人馬」企業 僅花7年突破1億美元年度經常性收入

香港首間虛擬保險公司達成比「獨角獸」更罕見7倍的里程碑 香港2026年7月7日 /美通社/ -- 香港首間虛擬保險公司[1]保泰人壽（「Bowtie」）今日宣布，其年度經常性收入正式突破1億美元[2]，成功躋身全球科技界統稱為「半人馬」（Centaur）企業的行列[3]。這是一項比成為「獨角獸」（Unicorn）企業更罕見約7倍的重大里程碑。 相較於僅反映10億美元估值的「獨角獸」頭銜，「半人馬」被視為更有意義的基準。因為它真確地反映出市場的實際需求：真實客戶在認同產品價值的基礎上，一次又一次決定持續付費的真實決策。

Bowtie成立僅7年，便在全球其中一個最傳統、最講求人際脈絡的保險市場中達成此規模，晉身全球增長最快的科技企業之列。 Bowtie能夠達到如此規模，歸功於其堅守初心：專注於提供收費相宜、高度透明、便捷且易於管理的純保障型產品。每一元的進帳，都代表著客戶對Bowtie產品的肯定。 時至今日，Bowtie為超過15萬名客戶提供保障[2]，這意味著全港大約每50人之中，便有1人受保於Bowtie；累計總保障額達200億美元[2]。作為業務增長引擎的旗艦自願醫保系列產品，佔當中近50,000份保單[2]，其年度經常性收入按年強勁增長逾40%[2]。

即使業務正處於高速擴張階段，Bowtie依然維持著超過93%的客戶留存率[2]。於保險業而言，留存率是驗證客戶信任最真實的指標：唯有產品真正切合所需，客戶才會年復一年地選擇留下。要同時兼顧高速增長與高留存率實屬罕見 —— 這不僅是最有力的實證，更彰顯出此商業模式並非單向追求企業利潤，而是切實為客戶創造價值。 Bowtie行政總裁兼聯合創辦人陳鯤宇表示：「這一切的起點，全賴團隊對Bowtie理念的堅持。現時，我們每位同事平均撐起50萬美元的年度經常性收入，並為社會肩負著1億美元的保障額。我對團隊的生產力深深引以為傲，只有打破傳統的營運樽頸，我們才有能力為客戶帶來最高價值的保障，並贏取他們最深厚的信任。」

這項里程碑的意義不僅局限於香港。作為亞洲競爭最激烈的金融樞紐中的首間虛擬保險公司，Bowtie的發展軌跡向整個區域的監管機構、合作夥伴及投資者發出清晰信號：純數碼化、零中介的保險模式不僅在龐大規模下切實可行，更憑藉極致的營運效率與深厚的客戶信任，成為足以媲美傳統模式的選項。 Bowtie聯合創辦人顏耀輝指出：「七年前，我們矢志證明，保險可以截然不同的方式運作。初創企業能以此等速度及規模突破1億美元年度經常性收入，已屬極為罕見；更難得的是，我們由始至終都只專注於純保障型產品，並同時維持著健康的賠付率、強勁的客戶留存率及穩健的財務表現。對於團隊能夠保持這份定力，我們深感自豪；但對Bowtie而言，這從來不是終點，而是我們立足香港、邁向全亞洲的全新篇章。」

為慶祝這一里程碑，Bowtie特別推出優惠： Bowtie保險產品快閃優惠（即日起至2026年7月30日）：於Bowtie網上平台以優惠碼「CENTAUR」投保指定保險產品，可享10個月保費豁免優惠[4][5]。 關於Bowtie Bowtie（「保泰人壽」）是持牌人壽保險公司及首間經快速通道（Fast Track）獲得香港保險業監管局授權的虛擬保險公司。致力於為人們解鎖私營醫療服務並填補亞洲的健康保障缺口。透過創新科技，Bowtie得以為個人客戶以及中小企業提供更實惠與便捷的醫療保險產品，目前已為各家各戶提供了超過1,500億港元的保障額。