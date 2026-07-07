PhotonPay 光子易全球收單現已接入 Apple Pay & Google Pay

這其中，Apple Pay 與 Google Pay 憑藉在歐美市場約 30%-35% 的市占率，已成為數字錢包陣營中增長最快的兩極。當複雜的表單填寫被指紋與面容識別取代，一鍵結賬帶來的不僅是消費者體驗的躍升，更是商戶端轉化率的實質性增長。

全球支付格局正在經歷重塑。Worldpay 最新《2026 全球支付報告》顯示，數字錢包已佔據全球線上交易的 56%、線下交易的 33%，合計交易規模超 13.8 萬億美元，正式躍居全球第一大支付方式。

PhotonPay 光子易 全球收單現已全面支持 Apple Pay 與 Google Pay 快捷支付 。通過我們的嵌入式收銀臺，即可快速接入，同步獲得 Visa、Mastercard、JCB 等多種本地支付方式的收單能力。

香港2026年7月7日 /美通社/ -- 在全球化經營中，每一次支付摩擦都是一次潛在棄單。

將 Apple Pay 與 Google Pay 設為結賬首選項，意味著徹底消除傳統支付的繁瑣表單。顧客在加購後無需反復輸入卡號與帳單地址——只需一次簡單的面容或指紋識別，即可實現「一觸即付」。

這種「去摩擦化」的結賬體驗，將為您帶來立竿見影的業務增量：