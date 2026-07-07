AI搜尋時代下企業更需建立可信網上身份「.hk」域名助提升品牌認受性及本地數碼競爭力

香港2026年7月7日 /美通社/ -- 隨着人工智能技術快速發展，企業接觸客戶及建立品牌影響力的方式正經歷深刻變化。由傳統搜尋引擎優化（SEO）到近年興起的生成式引擎優化（GEO），企業除了持續優化數碼內容及營銷策略外，建立清晰、可信及具辨識度的官方網上身份亦愈趨重要。 香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）表示，在AI搜尋及大型語言模型日益普及的環境下，企業於網絡世界的可信度和可辨識性愈發重要。域名已不再只是網站地址，更是企業展示品牌身份、建立客戶信任及提升市場競爭力的重要數碼資產。

無論是傳統搜尋引擎抑或新一代AI搜尋工具，其核心目的均是為用戶提供具價值及可信的資訊。當資訊來源愈趨多元，大量AI生成內容充斥網絡時，企業若能建立清晰且一致的官方網上身份，不但有助提升品牌認受性及公信力，亦有助增加於搜尋結果及AI引用內容中的曝光機會。 作為香港地區頂級域名，「.hk」域名一直是本地企業建立網上市場定位及品牌形象的重要基礎。對於以香港作為主要市場的企業而言，使用「.hk」域名有助向客戶、合作夥伴及搜尋平台清晰反映其業務定位及服務市場，進一步強化品牌與香港市場的連繫。

HKIRC行政總裁黃家偉工程師，MH表示：「在數碼經濟及人工智能迅速發展的時代，企業需要建立的不僅是一個網站，更是一個具備可信身份及清晰定位的官方網上平台。「.hk」域名作為香港企業的重要數碼資產，有助提升品牌認受性及市場信任，並為企業的長遠數碼發展奠定穩固基礎。」 隨着AI技術大幅降低內容製作及網站建立門檻，網絡上的資訊來源變得更為複雜，企業建立可信官方身份的重要性亦進一步提升。尤其在涉及商業交易、專業服務及品牌選擇等重要決策時，用戶往往更重視資訊來源的真實性及品牌背景。

不少本地企業已將域名管理納入品牌資產管理的重要一環。例如本地數碼營銷公司Digital Zoo多年來一直採用「.hk」域名作為官方網站地址，以凸顯其香港市場定位。該公司亦曾遇上釣魚網站冒認事件，其後透過官方「.hk」網站及社交平台迅速澄清，有效協助客戶及公眾辨識真偽，反映清晰官方身份對維護品牌信譽的重要性。 面對網絡詐騙及品牌冒用個案增加，企業對品牌保障及身份管理的需求日益殷切。企業申請「.hk」域名時須符合相關註冊要求，有助加強域名與真實企業身份之間的連結。此外，HKIRC亦設有域名爭議處理機制，協助企業應對惡意搶註域名、品牌侵權及其他涉及域名的不當使用情況，進一步保障企業權益及維護網絡信任。

人工智能的發展正在重塑資訊搜尋及品牌接觸模式，但品牌信譽、內容質素及市場定位始終是企業建立網上影響力的核心要素。企業在積極探索AI應用及新興數碼營銷策略的同時，亦應重視官方網上身份及數碼資產管理，為品牌建立長遠而可持續的競爭優勢。 黃家偉工程師，MH補充：「人工智能正在改變企業與客戶互動的方式，但信任始終是數碼世界最重要的基石。HKIRC將繼續致力維持安全、可靠及具公信力的「.hk」域名生態系統，協助企業建立可信的網上身份，提升品牌價值及數碼競爭力，共同把握AI時代帶來的新機遇。」