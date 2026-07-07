Jollibee 集團旗下品牌獲《Brand Finance Philippines 50 2026》評為菲律賓三大最具價值餐飲品牌，其中快樂蜂 (Jollibee) 品牌價值增長 32% 至 33 億美元

Jollibee 集團旗下快樂蜂 (Jollibee)、Mang Inasal 及超群 (Chowking) 在《Brand Finance Philippines 50 2026》報告中，位列菲律賓三大最具價值餐飲品牌。

菲律賓餐飲業的品牌總值約達 41 億美元，按年增長 29%；其中快樂蜂約佔行業品牌總值 80%。

快樂蜂連續第三年在菲律賓所有品牌中按品牌價值排名第 2，品牌價值增長約 32% 至 33 億美元，受惠於強勁的品牌強度，並獲評為全球第五強餐飲品牌。

Mang Inasal 的品牌強度排名大幅上升，在菲律賓餐飲及非餐飲品牌中躍居第 2 位；品牌價值增長 28% 至 4.82 億美元，並獲列入 Brand Finance 2026 年「值得關注品牌」(Brands to Watch) 名單。

Jollibee Foods Corporation 旗下的品牌組合還包括添好運 (Tim Ho Wan)、The Coffee Bean & Tea Leaf 及 Compose Coffee，反映其已建立橫跨多個品牌和市場的平台，業務不僅限於旗下菲律賓餐飲品牌。

Jollibee 集團旗下快樂蜂、Mang Inasal 及超群在《Brand Finance Philippines 50 2026》排名中位列三大餐飲品牌，反映集團本土餐飲品牌組合的實力與價值。

菲律賓馬尼拉 - 2026年7月7日 - Jollibee 集團旗下品牌快樂蜂 (Jollibee)、Mang Inasal 及超群 (Chowking) 獲《Brand Finance Philippines 50 2026》報告評為菲律賓三大最具價值餐飲品牌，其中快樂蜂位居餐飲業首位，佔餐飲品牌總值約 80%。該報告亦在菲律賓表現最佳企業品牌的整體背景下審視這三個品牌，指出品牌價值與品牌強度愈來愈與消費需求、定價能力、抗逆力及長期商業價值掛鈎。Brand Finance 指出，菲律賓餐飲業的品牌總值約達 41 億美元，按年增長 29%，其中快樂蜂佔餐飲品牌總值約 80%。該報告顯示，快樂蜂連續第三年在菲律賓所有餐飲及非餐飲品牌中，按品牌價值排名第 2。快樂蜂的品牌強度指數（Brand Strength Index，BSI）亦取得 87.9 分 (滿分 100 分)，在《Brand Finance Restaurants 25 2026》報告中位列全球第五強餐飲品牌，並且是唯一入選該全球排名的菲律賓及東南亞品牌。Brand Finance 將 Jollibee 的表現歸功於品牌強度提升、持續的顧客需求，以及在核心市場的強勁品牌吸引力。報告亦指出，該品牌的增長動力來自同店銷售增長、交易量上升、收入增長、系統銷售額創新高、美國業務持續擴展，以及成功拓展越南市場，並在當地開設第 200 間分店。Mang Inasal 錄得報告中最顯著的升幅之一，在菲律賓餐飲及非餐飲品牌的品牌強度排名中由第七位升至第二位。其品牌強度指數上升 7.4 分，由 2025 年的 87.8 分升至 95.2 分 (滿分 100)，品牌強度評級亦由 AAA 提升至 AAA+。其品牌價值增長 28% 至 4.82 億美元，並因而入選 Brand Finance 2026 年「值得關注品牌」名單。Brand Finance 指出，Mang Inasal 隸屬 Jollibee Foods Corporation，因而受惠於集團規模、營運支援及廣泛的市場知名度。超群在《Brand Finance Philippines 50 2026》報告中的排名亦有所上升，升至菲律賓最具價值品牌第 31 位。除上述菲律賓品牌排名外，Jollibee Foods Corporation 的全球品牌組合涵蓋 20 個品牌，在 33 個國家設有逾 10,400 間門店及咖啡店。旗下品牌包括添好運、The Coffee Bean & Tea Leaf、Compose Coffee、Smashburger、Highlands Coffee、Milksha 等，業務涵蓋快餐、咖啡及茶飲、烘焙、休閒餐飲和飲品科技等領域。Jollibee Foods Corporation 行政總裁 Ernesto Tanmantiong 表示：「這些肯定反映我們旗下品牌歷久不衰的實力，以及我們多年來贏得不同世代消費者的信任。強大的品牌是策略性資產，既能深化顧客忠誠度、支持可持續增長，亦能提升業務韌性，在瞬息萬變的營運環境中尤其如此。」「這些排名的意義不止於品牌殊榮，亦讓外界看見我們每天創造的內在價值。值得注意的是，單計 Jollibee 的品牌價值已達 33 億美元，相較我們目前的市值，已是相當可觀的規模，凸顯我們有重要機遇將品牌實力轉化為長期價值，持續惠及股東。」