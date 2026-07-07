Jollibee 集團旗下品牌獲《Brand Finance Philippines 50 2026》評為菲律賓三大最具價值餐飲品牌，其中快樂蜂 (Jollibee) 品牌價值增長 32% 至 33 億美元

- Jollibee 集團旗下快樂蜂 (Jollibee)、Mang Inasal 及超群 (Chowking) 在《Brand Finance Philippines 50 2026》報告中，位列菲律賓三大最具價值餐飲品牌。
- 菲律賓餐飲業的品牌總值約達 41 億美元，按年增長 29%；其中快樂蜂約佔行業品牌總值 80%。
- 快樂蜂連續第三年在菲律賓所有品牌中按品牌價值排名第 2，品牌價值增長約 32% 至 33 億美元，受惠於強勁的品牌強度，並獲評為全球第五強餐飲品牌。
- Mang Inasal 的品牌強度排名大幅上升，在菲律賓餐飲及非餐飲品牌中躍居第 2 位；品牌價值增長 28% 至 4.82 億美元，並獲列入 Brand Finance 2026 年「值得關注品牌」(Brands to Watch) 名單。
- Jollibee Foods Corporation 旗下的品牌組合還包括添好運 (Tim Ho Wan)、The Coffee Bean & Tea Leaf 及 Compose Coffee，反映其已建立橫跨多個品牌和市場的平台，業務不僅限於旗下菲律賓餐飲品牌。
菲律賓馬尼拉 - 2026年7月7日 - Jollibee 集團旗下品牌快樂蜂 (Jollibee)、Mang Inasal 及超群 (Chowking) 獲《Brand Finance Philippines 50 2026》報告評為菲律賓三大最具價值餐飲品牌，其中快樂蜂位居餐飲業首位，佔餐飲品牌總值約 80%。
該報告亦在菲律賓表現最佳企業品牌的整體背景下審視這三個品牌，指出品牌價值與品牌強度愈來愈與消費需求、定價能力、抗逆力及長期商業價值掛鈎。
Brand Finance 指出，菲律賓餐飲業的品牌總值約達 41 億美元，按年增長 29%，其中快樂蜂佔餐飲品牌總值約 80%。
快樂蜂連續第三年位列菲律賓最具價值品牌第 2 名；Mang Inasal 躍升至整體品牌強度第 2 名
該報告顯示，快樂蜂連續第三年在菲律賓所有餐飲及非餐飲品牌中，按品牌價值排名第 2。快樂蜂的品牌強度指數（Brand Strength Index，BSI）亦取得 87.9 分 (滿分 100 分)，在《Brand Finance Restaurants 25 2026》報告中位列全球第五強餐飲品牌，並且是唯一入選該全球排名的菲律賓及東南亞品牌。
Brand Finance 將 Jollibee 的表現歸功於品牌強度提升、持續的顧客需求，以及在核心市場的強勁品牌吸引力。報告亦指出，該品牌的增長動力來自同店銷售增長、交易量上升、收入增長、系統銷售額創新高、美國業務持續擴展，以及成功拓展越南市場，並在當地開設第 200 間分店。
Mang Inasal 錄得報告中最顯著的升幅之一，在菲律賓餐飲及非餐飲品牌的品牌強度排名中由第七位升至第二位。其品牌強度指數上升 7.4 分，由 2025 年的 87.8 分升至 95.2 分 (滿分 100)，品牌強度評級亦由 AAA 提升至 AAA+。其品牌價值增長 28% 至 4.82 億美元，並因而入選 Brand Finance 2026 年「值得關注品牌」名單。
Brand Finance 指出，Mang Inasal 隸屬 Jollibee Foods Corporation，因而受惠於集團規模、營運支援及廣泛的市場知名度。
超群在《Brand Finance Philippines 50 2026》報告中的排名亦有所上升，升至菲律賓最具價值品牌第 31 位。
除上述菲律賓品牌排名外，Jollibee Foods Corporation 的全球品牌組合涵蓋 20 個品牌，在 33 個國家設有逾 10,400 間門店及咖啡店。旗下品牌包括添好運、The Coffee Bean & Tea Leaf、Compose Coffee、Smashburger、Highlands Coffee、Milksha 等，業務涵蓋快餐、咖啡及茶飲、烘焙、休閒餐飲和飲品科技等領域。
Jollibee Foods Corporation 行政總裁 Ernesto Tanmantiong 表示：「這些肯定反映我們旗下品牌歷久不衰的實力，以及我們多年來贏得不同世代消費者的信任。強大的品牌是策略性資產，既能深化顧客忠誠度、支持可持續增長，亦能提升業務韌性，在瞬息萬變的營運環境中尤其如此。」
「這些排名的意義不止於品牌殊榮，亦讓外界看見我們每天創造的內在價值。值得注意的是，單計 Jollibee 的品牌價值已達 33 億美元，相較我們目前的市值，已是相當可觀的規模，凸顯我們有重要機遇將品牌實力轉化為長期價值，持續惠及股東。」
關於 Jollibee 集團
Jollibee Foods Corporation (PSE: JFC) 是全球增長最快的餐飲公司之一，致力以美味傳遞喜悅。該公司管理及營運來自 20 個品牌的業務組合（統稱「Jollibee 集團」），在 33 個國家設有超過 10,400 間餐廳及咖啡店。
Jollibee 集團的品牌組合包括九個全資品牌 (快樂蜂、超群、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、宏狀元、Smashburger 以及添好運)，五個菲律賓的特許經營品牌 (漢堡王、熊貓速遞、吉野家、Common Man Coffee Roasters 和 Tiong Bahru Bakery)，以及對其他主要品牌的持股，包括：The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、Shabu All Day (70%)、經營 Highlands Coffee 的SuperFoods 集團 (60%)，以及珍珠奶茶品牌Milksha (51%)。該公司亦與名廚 Rick Bayless 共同持有 Tortazo, LLC 的權益，以在美國經營 Tortazo，並持有飲品科技領先企業 Botrista 的權益。
Jollibee 集團透過其全球可持續發展議程「Joy for Tomorrow」，展現對可持續營商實踐的堅定承諾，涵蓋食品安全、員工福祉、社區支援、良好管治及環境責任等多個方面。這些重點範疇與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 一致。
該公司曾獲《亞洲華爾街日報》評為「菲律賓最受敬重企業」，亦獲選為「亞洲五十強企業」之一，並獲《富比士》評為「全球最佳僱主」及「最適合女性就業企業」之一。該公司亦五度榮獲 Gallup「卓越職場大獎」，並登上《TIME》「全球最佳企業」及《財富》「東南亞500強」榜單。
如欲了解更多有關 Jollibee 集團的資訊，請瀏覽：www.jollibeegroup.co