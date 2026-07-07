Tata Communications 憑藉人工智能就緒的連接投資，強化印度--新加坡數碼走廊

讓企業可藉助安全、高速、靈活、自主管理且低延遲的基礎建設，順暢地跨洲連接 印度孟買2026年7月7日 /美通社/ -- 全球頂尖的通訊科技企業 Tata Communications 今日宣佈，將透過收購大量光纖容量，策略性投資海底電纜基礎建設，藉此加強其連接方案，串聯印度孟買及清奈兩大新興人工智能 (AI) 樞紐，以及亞洲首屈一指的雲端與人工智能生態系統新加坡。此等投資旨在滿足亞洲各地企業日益增長的頻寬及人工智能驅動數據需求，並進一步拓展至全球市場。 Tata Communications 正透過以下途徑，深化其 Tata Global Network (TGN) 的實力：

於孟買與新加坡之間，融合一套嶄新的海底電纜系統

以聯盟成員身份參與投資新建海底電纜系統，連接清奈與新加坡，預計將在 2029 年第四季正式投入使用 (RFS) 印度—新加坡海底路線未來將成為全球最重要的數碼走廊之一，這條高容量、低延遲通道，將為印度、東南亞及環球市場之間的重要企業、雲端及超大規模數據流量提供強大支撐。 Tata Communications 藉由擴充其 TGN 網絡容量，進一步增強其為客戶提供多元、敏捷且高效連接服務的能力。 綜合而言，這些投資將滿足數據中心 (DC) 生態系統不斷增長的需求，為企業提供一條連接印度與新加坡、方便擴展且面向未來的可靠連接方案。

Tata Communications 核心與新一代連接服務執行副總裁暨技術總監 Genius Wong 表示：「隨著全球對數碼及人工智能驅動服務的需求持續急增，這些投資進一步彰顯我們致力大規模建設面向未來數碼基礎設施的承諾。 透過結合海底電纜容量提升與短期及長期策略投資，我們正提升連接解決方案的可靠性、可擴展性及效能，服務遍及這全球其中一個最繁忙數碼走廊的客戶。 這些提升措施與 Tata Communications 的長期策略一致，包括擴大全球海底網絡覆蓋範圍、為客戶提供以業務成果為導向的解決方案，以及鞏固印度作為數碼樞紐的地位。」

這些海底電纜系統，將進一步與 Tata Communications 的印度陸地光纖網絡對接，從而順暢地將連接延伸至印度其他地區，以及全國逾 100 個數據中心 (DC)。 配合 Tata Communications 的全球 TGN 海底網絡，這將提升全套 IZO™ 連接方案的功能，包括 IZO™ DC Dynamic Connectivity 及 IZO™ Multi-cloud 連接方案，於數據中心及雲端生態系統中，提供自我修復、持續連線及自主配置的能力。 客戶將可按需求靈活啟用，並將這些容量順暢地融入自身的網絡架構之中。 Tata Communications Network Fabric 始終是其產品組合的核心支柱，營運全球規模最大、技術最先進的全資海底光纖網絡，此網絡支撐著互聯網的主幹，總計覆蓋超過 500,000 公里的海底光纖及 200,000 公里的陸地光纖。

在推動亞洲以至其他地區的企業在連接方面邁出重要一步，Tata Communications 於 2025 年整合全新的 TGN IA2 (Tata Global Network – Intra-Asia 2) 海底電纜，藉降低延遲提升效能、透過提高冗餘度增強可靠性，並藉與 TGN IA 無縫互連提升網絡多樣性。 關於 Tata Communications Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) 是 Tata Group 的旗下成員，致力推動全球數碼生態系統，業務遍及超過 190 個國家及地區，為現今蓬勃發展的數碼經濟注入活力。 公司秉持信任為先的原則，透過合作與互聯解決方案、核心及新一代連接技術、雲端託管與安全解決方案，以及媒體服務，以助全球企業實現數碼轉型。 全球有 300 間 Fortune 500 公司選用其服務，公司更協助企業連接全球八成的雲端服務龍頭。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com

X | LinkedIn | YouTube | Instagram 前瞻性及警示陳述 本新聞稿中有關 Tata Communications 及其前景的某些詞語和陳述，以及其他陳述，包括與 Tata Communications 預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 營運未來發展以及印度整體經濟有關的陳述，均為前瞻性陳述。 此類陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，包括財務、監管及環境因素，以及與行業增長和趨勢預測相關的因素，這些因素可能導致 Tata Communications 的實際結果、表現或成就，或行業結果，與該等前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。 可能導致實際結果、表現或成就與該等前瞻性陳述截然不同的重要因素包括：未能增加 Tata Communications 網絡上的流量；未能開發滿足客戶需求並產生可接受利潤的新產品和服務；未能成功完成對支援新產品和服務（包括語音傳輸服務）的新技術和資訊系統的商業測試；未能穩定或降低公司若干通訊服務的價格壓縮率；未能整合策略性收購以及印度政府政策或規例的變動，特別是與 Tata Communications 所屬行業管理相關的變動；以及宏觀層面上印度的經濟、商業和信貸狀況。 其他可能導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述出現重大偏差的因素（其中許多超出 Tata Communications 的控制範圍），包括但不限於 Tata Communications Limited 年報中所討論的風險因素。