香港 - 2026年7月7日 - 今年第二季，全球金融市場經歷了一場由恐慌至修復的劇烈轉折。隨著美國與伊朗達成暫時性停火協議，地緣政治風險降溫，激勵資金重新回流，市場情緒迅速修復，帶動全球主要股指在4月迎來一波強勁反彈，一掃第一季的疲弱陰霾。然而，反彈過後，油價居高不下所衍生的通脹壓力逐步顯現，加上美伊後續談判進展不如預期，各國央行原先預期的寬鬆路徑被迫修正。歐洲、日本、澳洲相繼升息，美聯儲雖在6月利率決議中維持按兵不動，但其釋出的點陣圖卻透露出濃厚的防禦性鷹派信號。新任主席沃什在會後記者會上對未來政策路徑不置一詞，為市場留下無限解讀空間，也讓美股自6月以來陷入高檔整理格局。
美伊談判變數未解 地緣風險短期難除
自2月底美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，中東局勢持續動盪。儘管第二季市場一度圍繞談判樂觀情緒展開，歷時兩個多月催生的諒解備忘錄卻未能發揮預期功效。以色列明確拒絕受協議約束，堅持維持軍事緩衝區，不僅將美國置於外交困境，也預示第三季為期60日的最終協定談判恐荊棘遍佈。
目前，美國未能達成促使伊朗廢核的初始目標，反而伊朗藉由掌控波斯灣海權，進一步鞏固其區域影響力。VT Markets研究團隊指出，唯一的正面訊息是，該備忘錄暫時緩解了油價飆升的危機，使全球通脹不至於完全失控，為各國貨幣政策保留了一絲喘息空間。
美聯儲防禦性鷹派確立 政策透明度降低
儘管短期通脹獲得控制，美聯儲在政策態度上已明顯轉向。此次6月利率會議為沃什上任後的首度決策，風格較以往更加精簡務實。聲明稿僅保留對經濟、就業市場及通脹的現狀描述，刪除利率前瞻指引、貨幣政策立場及投票分佈等慣例內容。在經濟評估方面，新增"資本投資表現強勁"與"生產力成長"等正面措辭，並指出就業成長與勞動力擴張基本同步，顯示勞動市場維持穩定；惟通脹部分仍強調"高於2%目標"，重申致力實現物價穩定的承諾。
雖然聲明稿未提及利率走向，但點陣圖顯示委員利率預測整體大幅上移：預期年內升息的委員從0位上升至9位，預期降息者則由12位驟降至1位，明後年利率亦同步上修，顯示降息空間明顯收窄，委員們普遍支持現行觀望立場。
沃什在會後記者會上更明確表示，多數委員認為現階段不宜提供前瞻指引，並直言"若市場只關注美聯儲將如何反應，反而會降低市場效率"。此外，最新SEP（經濟預測摘要）除上調PCE與核心PCE外，亦下修GDP成長預估，主因是通脹回升且年內無法降息的背景下，經濟增速將溫和放緩。
VT Markets分析，此次利率決議確立了美聯儲"寧鷹勿鴿"的政策基調，同時藉由放棄前瞻指引，將政策主動權重新收回，避免以往試圖引導市場卻反被市場綁架的困境。
第三季展望：整理格局中醞釀佈局良機
進入第三季，在政策方向不明、地緣風險猶存的背景下，市場預期將延續高檔震盪整理。對照歷史經驗，期中選舉年市場通常在上半年維持偏多，惟第三季進入修正震盪期，第四季則有望反彈延續至來年。VT Markets研究團隊認為，這意味著第三季將是耐心佈局的關鍵時點。
投資人可從以下面向觀察進場契機：
1. 通脹能否見頂回落：高油價衝擊逐漸淡化後，通脹降溫將是改變美聯儲鷹派預期的核心變數。只要勞動市場維持供需平衡，美聯儲並無進一步升息的正當性。若第三季通脹數據顯示明確放緩跡象，則年內按兵不動機率大增，美元指數再創高的動能也將受限，預期維持在100附近區間震盪。
2. AI敘事仍是主軸：股市第三季操作邏輯與上半年一致，AI相關題材依舊為市場主流。伺服器、半導體、晶片供應鏈等科技股仍為首選目標；惟考慮上半年累積漲幅已高，加上季節性因素，短期震盪難免，但中長期多頭趨勢並未扭轉。
VT Markets研究團隊認為，第三季的整理並非多頭終結，而是市場消化漲幅、等待新一輪催化劑的正常過程。對投資者而言，此刻應保持耐心，聚焦通脹路徑與AI技術應用進展，靜待第四季潛在的趨勢重啟機會。
VT Markets分析：美聯儲防禦性鷹派抬頭 美股第三季步入整理格局
香港 - 2026年7月7日 - 今年第二季，全球金融市場經歷了一場由恐慌至修復的劇烈轉折。隨著美國與伊朗達成暫時性停火協議，地緣政治風險降溫，激勵資金重新回流，市場情緒迅速修復，帶動全球主要股指在4月迎來一波強勁反彈，一掃第一季的疲弱陰霾。然而，反彈過後，油價居高不下所衍生的通脹壓力逐步顯現，加上美伊後續談判進展不如預期，各國央行原先預期的寬鬆路徑被迫修正。歐洲、日本、澳洲相繼升息，美聯儲雖在6月利率決議中維持按兵不動，但其釋出的點陣圖卻透露出濃厚的防禦性鷹派信號。新任主席沃什在會後記者會上對未來政策路徑不置一詞，為市場留下無限解讀空間，也讓美股自6月以來陷入高檔整理格局。