中國香港小型賽車中心CHKMC推出 HK Youth Karting Championship 香港小型賽車青年軍錦標賽2026

8月中廣州從化國際賽車場開戰 為香港年輕車手打造較可負擔的專業賽車發展平台

香港 - 2026年7月7日 - 中國香港小型賽車中心（China Hong Kong Motorsports Centre，簡稱 CHKMC）欣然宣布，將於 2026年8月15及16日 舉辦 HK Youth Karting Championship 香港小型賽車青年軍錦標賽 2026，賽事將於 廣州從化國際賽車場 舉行，誠邀持有 HKAA 小型賽車比賽執照的 Cadet (8-12歲, 60cc) 及 Junior (12-17歲, 125cc) 年輕車手參與。





是次香港小型賽車青年軍錦標賽2026 不只是一場競速比賽，更是 CHKMC 為香港年輕車手建立的進階賽車發展平台。透過專業訓練、真實賽道比賽及亞洲級別賽事銜接，CHKMC 希望讓更多具潛質的年輕車手，能夠以較容易負擔的成本累積實戰經驗，逐步由香港及大灣區走向亞洲及國際賽車舞台。



CHKMC 主教練 Chester Lam 及中心管理團隊一直致力推動香港青少年小型賽車發展，他們過往曾培養出三位年青車手成為亞洲系列賽總冠軍。同時，他們深明，賽車運動往往因訓練、器材、場地及比賽成本高昂，令不少有天份的年輕車手難以持續參與。因此，CHKMC 希望透過香港小型賽車青年軍錦標賽2026，為學員提供一個更有系統、更具競爭力，同時成本較可控的比賽平台，讓年輕車手可以在專業、安全及具挑戰性的環境下成長。



香港小型賽車青年軍錦標賽2026 將於廣州從化國際賽車場舉行。該場地設有符合小型賽車比賽需要的專業賽道配置，主賽道全長約 1.2公里，設有 14個彎道，能夠讓 Cadet 及 Junior 車手在真實賽事節奏中提升賽道判斷、入彎技巧、超車意識、心理質素及比賽策略。



是次賽事獲 IAME Series Asia支持，進一步強化香港小型賽車青年軍錦標賽2026 的專業性及區域賽事銜接。每個 Cadet 及 Junior 組別冠軍將有機會獲得 IAME Asia Final 2026（Macau）亞洲區總決賽的參賽名額及相關支援，為香港年輕車手提供由本地訓練、跨境賽事實戰，進一步邁向亞洲級別賽事的發展機會。



CHKMC 代表表示：



「我們希望香港小型賽車青年軍錦標賽2026 不只是一場比賽，而是一條清晰的青少年賽車發展路線。主教練 Chester Lam 與一眾管理團隊一直相信，香港有不少具潛質的年輕車手，只要有合適的平台、專業訓練及較可負擔的參賽機會，他們絕對有能力走向更高水平的賽事舞台。我們希望透過今次錦標賽，讓更多香港年輕人能夠踏出賽車夢想的重要一步。」



現正接受早鳥報名



香港小型賽車青年軍錦標賽2026 現正接受早鳥報名，名額有限，先到先得。



早鳥優惠費用*： HK$16,380 Cadet (8-12歲, 60cc) / HK$18,380 Junior (12-17 歲, 125cc)

原價*： HK$17,880 Cadet (8-12歲, 60cc) / HK$19,880 Junior (12-17 歲, 125cc)

早鳥優惠期： 即日起至 2026年7月26日

活動時間： 2026年8月15 - 16日

活動地點： 廣州從化國際賽車場

參加資格： 持有由HKAA發岀的小型賽車比賽執照



冠軍有機會獲 IAME Asia Final 2026 Macau 亞洲區總決賽參賽機會



賽事亮點



香港小型賽車青年軍錦標賽2026 將為年輕車手提供真實、高質素及具發展方向的賽事體驗。賽事重點包括：



專業賽道實戰： 於廣州從化國際賽車場舉行，主賽道約 1.2 公里，設 14 個彎道。

亞洲賽事銜接： 獲 IAME Series Asia支持，冠軍有機會獲 IAME Asia Final 2026 Macau 亞洲區總決賽的參賽名額及相關支援。

青少年發展平台： 專為持有由HKAA發岀的小型賽車比賽執照Cadet 及 Junior 車手而設。

較可負擔參賽方案： 早鳥價 HK$16,380 Cadet (8-12歲, 60cc) / HK$18,380 Junior (12-17 歲, 125cc)，協助年輕車手以更合理成本累積比賽經驗。

走向國際： 協助香港及大灣區年輕車手建立由訓練、比賽至亞洲賽事的發展階梯。



