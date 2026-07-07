「永明精英盃」展現團隊精神

連繫社區凝聚癌症康復者及年輕一代破浪前行 共建健康閃亮未來 香港2026年7月7日 /美通社/ -- 由香港旅遊發展局（旅發局）主辦、中國香港龍舟總會合辦，並由Sun Life永明冠名贊助的「2026 永明香港國際龍舟節」圓滿落幕。本屆盛事首次延長至13日，以更強勁的賽事陣容及文化娛樂節目為亮點，吸引大批市民及遊客蒞臨尖東海濱，共同投入這場融合傳統文化與創新活力的夏日盛會。 龍舟節重頭戲之一，「2026永明香港國際龍舟邀請賽」共舉辦21項精彩賽事，匯聚來自16個國家及地區、超過220支勁旅及逾4,500名龍舟健兒在維港同場競技。備受矚目的「永明精英盃」更吸引了18支由Sun Life永明理財顧問、員工、合作夥伴以及慈善團體組成的熱血隊伍參賽，齊心划出堅毅不屈的團隊精神。

Sun Life永明繼續深化社區聯繫，再度贊助由銘琪癌症關顧中心組成的「為銘琪感動龍舟隊」，支持癌症康復者及其親友透過龍舟運動重建信心，傳遞逆境自強的正能量。同時，Sun Life永明今年首次贊助仁濟醫院靚次伯紀念中學及仁濟醫院董之英紀念中學學生參賽，鼓勵學生以龍舟運動展現團結拼搏的精神，並加深對傳統端午文化的認識，讓文化傳承與社區凝聚力在年輕一代得以延續。賽事當日銘琪癌症關顧中心董事會前主席梁智鴻醫生GBM, GBS, OBE, JP，和現任主席李澄明先生以及仁濟醫院董事局教育顧問邱少雄先生MH及其他代表更親身蒞臨現場為龍舟健兒打氣。

香港永明金融有限公司首席客戶及市場總監劉啟予表示：「Sun Life 永明扎根香港邁向135週年，我們非常榮幸能支持這項深受市民喜愛的年度體育盛事，為市民及遊客帶來更豐富精彩的體驗。維港海面上千槳齊發的盛況，不僅向全球旅客展現香港的本地特色和城市活力，更為我們搭建重要橋樑，與社會各界建立更緊密連繫。Sun Life永明將繼續與社區並肩前行，鼓勵大眾活出更健康、更閃亮的人生，攜手共建更美好未來。」 除賽事之外，Sun Life永明精心策劃一系列線上線下端午龍舟主題活動，讓大眾沉浸式感受節日氛圍。其中以「同心共創」為主題的「永明香港龍舟共創站」於尖沙咀 K11 MUSEA地下Promenade亮相，用創新方式詮釋傳統習俗，吸引廣大市民積極參與，成為特色打卡熱點，增添節慶氣氛。「2026永明香港國際龍舟節」再次彰顯香港作為「亞洲盛事之都」的非凡魅力，期待明年能繼續歡樂滿載，綻放光采！

永明金融簡介 永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國内地、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2026年3月31日止，永明金融管理的總資產為15,800億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com。 Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。 Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。