TMRW Vault® 根據《歐洲醫療器材規例》(MDR) 獲得 CE 標誌認證

特拉華州威明頓2026年7月7日 /美通社/ -- Reprotech 今天宣佈，TMRW Vault® 已依據 (EU) 2017/745 規例取得第 IIa 級醫療器材的 CE 標誌，支持該產品在歐盟及其他承認 CE 標誌的國際市場展開商業化進程。 此成就對母公司 Reprotech 和整個生殖產業來說都是重大里程碑，因為 TMRW Vault 結合數碼化保管鏈、先進監測及可擴展的低溫儲存技術，有助生育診所降低風險、加強樣本追溯能力，並支持診所發展。 TMRW Vault Freezer 是冷凍櫃，專門用於為卵母細胞、胚胎和精子提供液氮儲存空間，亦有助樣本的識別和追溯。 TMRW Vault Workstation 讓用戶能將樣本存入或取出 TMRW Vault Freezer，並可透過軟件界面處理各項訂單。

隨著生殖診所冷凍生殖組織的存量與日俱增，市場對於更安全、更靈活擴充且溯源更清晰的儲存解決方案，需求亦越見殷切。 過往，診所主要依賴手動儲存系統，此類系統造成營運效率不彰，並增加人為失誤的風險。 TMRW Vault 的設計旨在推動流程現代化，其結合先進的現場冷凍儲存設備與 TMRW 獨有的 ivfOS 軟件平台，形成一套整合方案，涵蓋數碼樣本識別、持續監測、實時庫存管理，以及能加強樣本溯源能力的安全數碼保管鏈。 TMRW Vault 為生殖診所提供一套全面的場內數碼樣本管理方案，包括：

數碼樣本管理 ，透過支援 RFID 的 CryoBeacons 及 ivfOS® 軟件，以數碼方式核實樣本身份及存放位置。

，透過支援 RFID 的 CryoBeacons 及 ivfOS® 軟件，以數碼方式核實樣本身份及存放位置。 人手存取 採用先進技術的 Vault 儲存罐，讓胚胎學家可高效存放及提取樣本，同時保持完整的數碼追溯能力。

採用先進技術的 Vault 儲存罐，讓胚胎學家可高效存放及提取樣本，同時保持完整的數碼追溯能力。 先進監測 ，當中借助 TMRW Overwatch® 系統，每天執行數千項系統檢測，並有專家團隊從旁把關。

，當中借助 TMRW Overwatch® 系統，每天執行數千項系統檢測，並有專家團隊從旁把關。 可擴展的儲存容量 ，單一 Vault 儲存罐可容納相當於多達十個傳統液氮儲存罐的樣本量，而佔地面積僅約為其三分之一。

，單一 Vault 儲存罐可容納相當於多達十個傳統液氮儲存罐的樣本量，而佔地面積僅約為其三分之一。 無縫整合 ，可與 TMRW 整體生態系統及外部冷凍儲存服務順暢連接。

，可與 TMRW 整體生態系統及外部冷凍儲存服務順暢連接。 簡易安裝，診所可迅速導入系統，且對日常運作影響極微。

此消息在 2026 年 4 月 Reprotech 與 TMRW Life Sciences 完成業務合併後發佈，是次合併匯聚數十年的冷凍儲存經驗和美國全國生物樣本庫網絡，與新一代數碼樣本管理技術。 再加上 Reprotech 於 2025 年 6 月收購 IMT Matcher，合併後的機構現為生殖診所提供業內其中一個最全面的生態系統，涵蓋樣本核驗、數碼追溯、場內及場外低溫儲存、同意書管理，以及儲存行政管理和計費。 關於 Reprotech Reprotech 在保障、管理和長期儲存生殖樣本的產品與服務方面，是領先供應商。 Reprotech 合併後的業務組合包括七個專為特定用途而設的生物樣本庫、先進的冷凍儲存管理技術，以及覆蓋全球的數碼保管鏈方案。 Reprotech 透過旗下 TMRW、Matcher 和 Cryologix 等品牌公司，與各生殖中心攜手合作，致力降低風險、提升溯源能力、簡化流程，並在樣本運送的每個階段加以保護。 Reprotech 以數十年的深厚經驗為根基，並以持續創新推動發展，其嚴謹的合規標準和卓越的營運表現，為樣本從診所送到冷凍庫再送回診所的整個過程樹立業界標準，確保客戶無論現在或將來，都能擁有穩妥方案去保存其珍貴不已的資產。