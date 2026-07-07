雲頂新耀宣佈完成與Travere Therapeutics關於希布替尼（EVER001）的獨家授權許可與合作協議交割

上海2026年7月7日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造及商業化的生物製藥公司，今日宣佈，已根據協議條款完成與Travere Therapeutics, Inc.（NASDAQ: TVTX，以下簡稱「Travere Therapeutics」）關於EVER001（希布替尼，civorebrutinib）的獨家授權許可與合作協議交割，表明該交易已滿足必要監管程序等約定交割條件，充分體現了公司承諾兌現的執行能力。雙方合作將正式進入實施階段，並將共同推進EVER001的後續開發與商業化。 根據協議，Travere Therapeutics將獲得EVER001除大中華區及部分東南亞國家以外區域的獨家開發及商業化權益。雲頂新耀將於交割後獲得1.125億美元的首付款，並有資格在最多五個適應症上獲得高達10.3億美元的開發、註冊及商業化里程碑付款。此外，公司還將基於EVER001的未來年度淨銷售額，獲得從高個位數至雙位數百分比的分級特許權使用費。

EVER001是雲頂新耀的新一代共價可逆布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑，具備「一個可以開發多種適應症的藥物（pipeline-in-a-product）」的開發潛力。與共價不可逆BTK抑制劑相比，EVER001作為一款潛在的同類最佳產品，在保持高活性的同時具有高選擇性，避免持續抑制帶來的毒副作用，有望為全球逾1000萬患有原發性膜性腎病（PMN）、IgA腎病、微小病變性腎病（MCD）、局灶節段性腎小球硬化（FSGS）和狼瘡性腎炎等疾病的患者提供更多治療選擇，並展現出潛在的廣泛應用價值。 此次授權許可與合作協議的交割完成，將加速EVER001在多種自身免疫性腎臟疾病領域的全球開發與商業化進程，進一步釋放其作為潛在同類最佳療法的臨床價值和市場潛力，為全球患者帶來更具突破性的創新治療方案。

關於希布替尼（EVER001）

希布替尼（EVER001）是一款新一代共價可逆的布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑，由蘇州信諾維醫藥自主研發，並於2021年9月與中國抗體（3681.HK）共同授予雲頂新耀在全球範圍內腎臟疾病領域開發和商業化的權利。該產品正在全球範圍內開發用於治療腎病。BTK是B細胞受體信號通路的重要組成部分，可調節B淋巴細胞的存活、激活、增殖和分化。因此，應用小分子抑制劑靶向BTK是治療B細胞淋巴瘤和自身免疫性疾病的有效選擇。



關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並依據中國、美國及歐盟標準建立了完善的GMP生產質量管理體系。



公司聚焦自身免疫、眼科、急重症及CKM（心血管、腎臟及代謝）等疾病治療領域，已打造集全渠道商業化體系與藥品全生命週期商業化能力於一體的商業化平台，並以擁有全球權益的自研mRNA平台為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-T與mRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平台，拓展研發能力，同時強化全球化佈局，加快國際化發展進程。更多信息，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com。



關於 Travere Therapeutics

Travere是一家生物製藥公司，其使命是「專注罕病，終身承諾（In Rare For Life）」。團隊日復一日地齊心協力，幫助來自不同背景的患者、家庭及照護者應對罕見疾病帶來的生活挑戰。在這條道路上，Travere深知治療選擇的需求刻不容緩，因此Travere的全球團隊與罕見疾病社群合作，共同識別、開發及提供改變生命的療法。為實踐此使命，Travere持續尋求理解罕見疾病患者的不同觀點，勇敢開闢新路徑，以改變其生活並帶來希望——無論是今天還是未來。有關更多資料，請參閱 travere.com。





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