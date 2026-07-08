CovationBio 於 Functional Fabric Fair New York 推出兩項全新生物基創新成果

展會將於 7 月 8 日（星期三）下午 3 時 35 分在主舞台舉行演講，由 CovationBio C4 Platform 環球市場總監 Mosha Zhao 主講。 是次分享將探討第二代生物基原材料 Xatryx® 如何賦予功能性紡織品卓越性能，同時推動材料供應鏈去化石化，並以 CovationBio 與 Huafon（華峰）合作開發生物基彈性纖維創新技術為例加以說明。

特拉華州紐瓦克2026年7月8日 /美通社/ -- Covation Biomaterials LLC（「CovationBio®」）正於 2026 年 7 月 7 至 9 日在紐約市舉行的本年度 Functional Fabric Fair（紐約功能性面料展），展示兩項全新生物基創新成果—— Xatryx® 及 Sorona® elasterell-p 纖維 。 與會者可前往 CovationBio #404 展位，探索這新一代生物基高性能物料。

Xatryx® bioPTMEG 及新推出的 Sorona® elasterell-p 纖維將成為 CovationBio #404 展位的焦點所在

關於 Xatryx®

Xatryx® bioPTMEG 是 CovationBio 最新的突破性成果，屬第二代生物基聚醚二醇，以玉米芯這種供應充足、可再生的非食用農業副產品製成。 CovationBio 展位的訪客將成為首批親身了解 Xatryx® 如何兼具功能性表現與顯著可持續發展效益的人士。

Xatryx® 可直接取代傳統石油基聚四亞甲基醚二醇（或 PTMEG）。 對於傳統上採用氨綸、聚氨酯及熱塑性彈性體的高性能服裝應用，下游客戶無需更改製程或生產流程，即可輕鬆轉用 Xatryx®。 預計將於 2026 年下半年開始商業生產。

關於 Sorona® elasterell-p 纖維

Sorona® elasterell-p 纖維是首款在美國生產的雙組分彈性纖維，由 37% 植物基 Sorona® 聚合物製成。 這款纖維無需使用氨綸，亦能提供持久彈性及保形性；現已透過區域分銷合作夥伴 Mercados Internacionales (MI)，在美國及拉丁美洲投入商業銷售，並提供當地庫存及專屬客戶支援。 Sorona® elasterell-p 纖維非常適合運動服、運動休閒服、工作服、制服，以及其他需要持久舒適感和耐久彈性表現的服裝應用。