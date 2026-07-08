場邊觀望：Carlsberg 揭示，今夏四分之三的成人將觀賞足球賽事，惟三分之一已闊別球場六個月或以上

丹麥哥本哈根2026年7月8日 /美通社/ -- 三分之一成人 (31%) 承認，自己已有六個月或以上沒有落場踢波*，相比之下，卻有高達 73% 的人會在今夏觀看球賽。 隨着盛夏足球熱潮現正如火如荼地展開，Carlsberg 嘗試扭轉這個局面，鼓勵大家重返球場，親身重拾踢波之樂。 Carlsberg 研究發現，最多受訪者 (44%) 自覺時間不夠，四成 (39%) 慨嘆缺乏隊友，一成六 (16%) 則苦無場地。Carlsberg 要做的事很簡單：讓踢波變得簡單，從而將此運動的樂趣重新帶給大家。 因此，「龍門海報」(Goal Posters) 已紛紛出現在全國多個城市的牆壁上。 這些簡約的龍門形海報，張貼於隨興可踢之處；只要有一個足球在腳，便能即時開波。

「龍門海報」將保留到夏天結束，目前已見證過多場即興開波，讓公眾重拾足球樂趣。 這份樂趣，有近三分之二 (60%) 的人表示深感懷念。 Carlsberg 全球品牌總監 Lynsey Woods 表示：「如今足球對許多人而言似乎越來越難觸及，我們希望彰顯這項運動中人人共享的一面。如果 Carlsberg 能呈現足球最美好的一面，那麼更多人便會落場踢波，而不只是擔當觀眾。這是一個輕鬆簡潔的提醒，喚起我們愛上足球的初心：隨手拾起一球，即興踢上一場。」 Carlsberg「龍門海報」目前限時展示於倫敦的薩頓步道 (Sutton Walk)、肖迪奇隧道 (Shoreditch Tunnels) 及曼徹斯特的橋街 (Bridge Street)。 鼓勵大家趁早前往，密切留意這些地點及更多踢波機會。

此活動體現 Carlsberg 一貫的願景，讓更多人享受絕佳體驗──發掘阻礙所在，為大眾打開通往頂級體驗之門。作為歐洲足協 (UEFA) 國家隊足球賽及 2028 年歐洲國家盃 (UEFA EURO 2028™) 贊助的一環，Carlsberg 將持續打破障礙，讓球迷盡享這美麗運動的精髓。 編輯備註 此研究由 3Gem 於 2026 年 6 月代表 Carlsberg 進行，訪問對象為美國、英國、德國、印度及中國年滿 18 歲的普通民眾，共 10,000 人。 關於 Carlsberg Group： Carlsberg 集團由釀酒師 J.C. Jacobsen 於 1847 年創辦，是全球領先的釀酒集團之一，旗下擁有多個極具吸引力的啤酒及其他飲品品牌。 集團擁有逾 37,000 名員工，業務覆蓋超過 150 個市場，以「釀造更美好的現在和未來」為企業宗旨。 集團以負責任且可持續發展的方式經營業務，既符合此宗旨，亦推動為股東及社會創造價值。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 carlsberggroup.com