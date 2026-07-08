OTR Therapeutics與LG Chem達成戰略合作，加速創新腫瘤療法全球開發

此次合作將充分融合翱路醫藥的專有研發平台、深厚的中國生物醫藥產業資源，與LG Chem在全球藥物開發和商業化領域的豐富經驗與完善體系，建立獨特的合作模式。根據合作框架，翱路醫藥將依托其廣泛的本土生命科學領域合作網絡和商務拓展能力，甄選具有潛力的腫瘤項目並開展初步技術評估，充分發揮中國在研發效率、科研水平和成本效益方面的綜合優勢，主導引進項目的臨床前及早期臨床開發。LG Chem將負責項目在中國以外地區的全球臨床開發、註冊策略及商業化。翱路醫藥除享有合作預付款外，對雙方聯合引進並成功開發的項目享有全球臨床開發和註冊里程碑付款，並有權行使參與項目的全球開發及獲得產品的部分全球權益。通過這一長期戰略合作，雙方將加速推進早期研發成果向具備全球競爭力的創新藥物轉化，持續打造差異化腫瘤產品管線，為面臨重大未滿足臨床需求的患者帶來更多治療選擇。

上海2026年7月8日 /美通社/ -- OTR Therapeutics（以下簡稱「翱路醫藥」），一家致力於將早期創新轉化為具有全球影響力新療法的臨床階段生物技術公司，今日宣佈與全球科學與化學企業LG Chem達成戰略合作。LG Chem將生命科學列為其核心業務之一，通過加強新藥研發與全球開發持續推動該業務板塊的發展。雙方將攜手加速發掘、評估和開發早期創新腫瘤項目。

LG Chem生命科學公司總裁 Son Ji-woong博士 表示：

「與OTR的合作，將增強我們對中國優質在研項目的發現和評估能力。中國正日益成為生物醫藥創新的新興中心。通過及早發現和布局有突破潛力的項目，並與合作伙伴攜手推進後續開發，我們力求提升全球競爭力，讓更多患者受益於創新療法。」

翱路醫藥創始人兼首席執行官 陳椎博士 表示：

「我們非常高興與LG Chem建立戰略合作夥伴關係，共同釋放中國生物醫藥創新生態的巨大潛力。將翱路醫藥敏捷高效的研發與商務拓展能力，與LG Chem成熟的全球臨床開發及商業化體系相結合，我們正在構建推動早期創新走向全球市場的高效開發路徑，加速高潛力項目轉化為具備差異化優勢和臨床價值的新療法，為患者帶來更多希望。」