遠端桌面軟體重大突破！AweSun 首創 AI MCP 伺服器引領智慧遠控

在 AweSun 遠端控制軟體中，除了採用金融級端到端數據加密技術外，更強調「自主控管」與「主動防護」，透過多層安全機制確保遠端連線的安全與可控性：

提供免費的個人使用方案，告別頻繁的商業檢測彈窗干擾，確保純淨流暢的遠端連線體驗

立即領取：https://activity.awesun.aweray.com/en/mcp-server

想了解完整功能與下載體驗，可前往 AweSun 官網：https://awesun.aweray.com/tw/product/feat

結語

隨著本次 AweSun 全新版本的正式推出，遠端控制不再只是單純的連線工具，而是進一步進化為結合 AI、自動化與跨平台整合的智慧協作中樞。無論是企業運維、跨國辦公，還是創作與娛樂場景，都能透過更直覺、更高效且更安全的方式完成工作流程。未來，AweSun 將持續深化 AI 與遠端技術的融合，打造更完整的智慧遠端生態，讓每一台裝置都能成為生產力的延伸節點。

媒體聯絡窗口：

Mayacia Hwang

國際合作夥伴經理

AweRay Pte.,Ltd

[email protected]