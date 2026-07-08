2026年第二季度，極兔速遞的日均包裹量突破1億件

東南亞地區包裹量同比增長63.2%，其他市場包裹量同比增長136.5% 香港2026年7月8日 /美通社/ -- 全球物流服務提供商極兔速遞環球有限公司（簡稱「極兔速遞」或「極兔」，亦或「該公司」，股票代碼：1519.HK）今天公佈了其截至2026年6月30日的第二季度業務最新情況及運營指標。報告期內，該公司的總包裹量達91.77億件，同比增長24.2%，日均包裹量達1.01億件。季度日均包裹量突破1億件大關，這標誌著該公司的業務發展邁入新階段。非中國市場包裹量達29.66億件，同比增長66.9%，佔總包裹量的32.3%，較去年同期提升8.3個百分點。今年上半年，該公司的總包裹量達175.03億件，同比增長25.1%，非中國市場包裹佔比33.6%，同比提升9.4個百分點。該公司整體保持強勁增長，東南亞及其他市場維持高增速，中國市場實現穩健增長，全球網絡的規模與運營能力持續提升。

在其他市場，2026年第二季度包裹量達2.11億件，同比增長136.5%，日均包裹量達230萬件。同比增速較第一季度進一步提升。該公司持續把握拉美和中東等區域的電商發展與跨境物流機遇，深化與TikTok、TEMU、SHEIN、全球速賣通等全球電商平台，以及Mercado Libre（美客多）等當地電商平台的合作，進一步拓展新興市場業務機會。伴隨業務擴張，截至2026年6月30日，其他市場的網點數量較2025年末新增約700個，總數達2700個；分揀中心新增8座，總數達52座，為其他市場業務的快速規模化擴張提供了支撐。