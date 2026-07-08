INCUBASE Studio 推動 IP 實體收藏卡體驗 新平台 GochaGocha 快速落地亞洲 23 個據點

香港、台北和吉隆坡2026年7月8日 /美通社/ -- 近年 IP 周邊已由單純商品演變成結合收藏、互動及分享的粉絲體驗。INCUBASE Studio 看準這股趨勢，透過旗下子公司 INCUTix 推出全新智能相卡機平台 GochaGocha，並於今年 6 月初率先完成亞洲首輪佈局，同時進駐香港、台北、吉隆坡及曼谷共 23 個據點，為 IP 授權、零售及場景娛樂開拓全新的實體體驗模式。 有別於傳統周邊商品，GochaGocha 的魅力在於結合隨機抽取、稀有收藏及持續更新內容，鼓勵粉絲重複參與。GochaGocha 透過智能相卡機推出動畫、娛樂及文化 IP 的官方授權收藏相卡，以高品質製作配合定期推出的新系列，讓粉絲每次抽取都充滿期待，同時建立更持續的收藏樂趣。

目前 GochaGocha 的據點主要分布於動漫文化體驗基地 INCUBASE Arena、戲院及高人流娛樂場景，將官方授權收藏內容融入日常消費動線之中，形成更貼近粉絲生活的接觸點。首階段推出的人氣 IP 包括 《ONE PIECE》、《數碼暴龍》、《光之美少女 Splash Star》、《GIRLS BAND CRY》、《小魔女DoReMi》及《聖鬥士星矢》。 GochaGocha 的合作項目亦陸續展現其作為活動及展覽延伸體驗的潛力。於香港 Comic Con 2026，GochaGocha 與東映動畫合作推出多款官方限定收藏系列，每套均包含 12 款會場限定設計及 1 款隱藏版，吸引大批粉絲及收藏愛好者參與。GochaGocha 也先後推出在 INCUBASE Arena 舉辦的「幪面超人古迦 25 週年展覽」及「Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線」展覽限定收藏相卡，將展覽體驗延伸成可珍藏的紀念品。

除了面向粉絲，GochaGocha 亦為 IP 授權方、場地及營運合作夥伴提供一套易於部署的營運方案。GochaGocha 統一處理授權管理、內容策劃、卡面設計及系列更新，並整合支付及即時銷售數據系統，大幅簡化日常營運及維護工作，讓合作夥伴能更有效拓展收藏型娛樂體驗。 完成亞洲首輪佈局後，GochaGocha 將進一步拓展至日本、韓國、歐洲、北美及中東市場，逐步建立全球收藏型娛樂網絡，透過官方授權收藏相卡，為全球 IP 開拓更多元、更持續的線下接觸點。 www.gochagocha.co 關於 INCUBASE Studio INCUBASE Studio 創造和策劃人氣 IP 主題展覽及體驗，連結亞洲及世界各地粉絲共同參與。工作室擅於透過精心製作的場景、互動裝置和巧妙細節，將想像化為真實，並致力開拓和推廣巡展體驗至亞洲及全球，突破實體景點和體驗的界限。