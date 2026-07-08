Master Concept聯合創始人Dennis Wong受邀出席2026花旗商業銀行香港高管峰會，參與AI、科技與全球市場機遇專題討論

本次論壇匯聚商界與科技領域領軍人物，共同探討香港如何銜接亞洲高速發展的AI科技生態，挖掘全球市場機遇。在討論中，Wong分享了Master Concept助力各類企業及本地機構落地部署AI、強化網絡安全能力、拓展區域及國際市場的實踐經驗。

隨着AI應用在全球範圍內加速推進，Master Concept觀察到亞洲企業的需求正發生轉變：不再局限於技術試點，而是亟需搭建安全底座，支撐可規模化的AI應用落地。相關配套服務不僅包括AI教育和技術支持，還涵蓋完善治理體系、身份訪問權限管控，以及統籌創新團隊與安全部門協同協作。

Master Concept聯合創始人Dennis Wong表示：「AI的應用已不再僅僅是技術議題，它正成為關乎業務、安全及組織配套能力建設的綜合議題。企業在探索各類AI新應用場景時，必須從起步階段就將安全與治理體系納入底層架構。」