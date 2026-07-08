Master Concept聯合創始人Dennis Wong受邀出席2026花旗商業銀行香港高管峰會，參與AI、科技與全球市場機遇專題討論

香港2026年7月7日 /美通社/ -- Master Concept聯合創始人Dennis Wong受邀出席2026花旗商業銀行香港高管峰會(Citi Commercial Bank Hong Kong Executive Summit 2026)，擔任「亞洲數字錨點：連接香港AI及科技格局與全球市場機遇」(Asia's Digital Anchor: Bridging Hong Kong's AI and Technology Landscape with Global Market Opportunities)專題討論環節座談嘉賓。
本次論壇匯聚商界與科技領域領軍人物，共同探討香港如何銜接亞洲高速發展的AI科技生態，挖掘全球市場機遇。在討論中，Wong分享了Master Concept助力各類企業及本地機構落地部署AI、強化網絡安全能力、拓展區域及國際市場的實踐經驗。
隨着AI應用在全球範圍內加速推進，Master Concept觀察到亞洲企業的需求正發生轉變：不再局限於技術試點，而是亟需搭建安全底座，支撐可規模化的AI應用落地。相關配套服務不僅包括AI教育和技術支持，還涵蓋完善治理體系、身份訪問權限管控，以及統籌創新團隊與安全部門協同協作。
Master Concept聯合創始人Dennis Wong表示：「AI的應用已不再僅僅是技術議題，它正成為關乎業務、安全及組織配套能力建設的綜合議題。企業在探索各類AI新應用場景時，必須從起步階段就將安全與治理體系納入底層架構。」
繼近期在香港舉辦安全AI智能體專題研討會(Secure AI Agent Workshop)后，Master Concept將持續協助企業團隊掌握AI智能體在真實業務場景下的安全部署方案，第二期研討會現已籌備中。有意向的企業團隊可通過以下鏈接登記意向：https://forms.gle/K5NTU1MNRsdArCDU9
關於Master Concept
Master Concept深耕亞太市場二十餘年，為多行業超3000家客戶提供雲戰略規劃、落地實施、技術支持及定製化培訓服務。公司的解決方案覆蓋協同辦公與AI工具、網絡安全、分析與營銷、以及地理空間技術。顧問團隊分佈於香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞、中國大陸，同時在美國、英國、澳大利亞進一步拓展布局。Master Concept與全球領先的技術夥伴緊密合作，為客戶提供定製化解決方案，助力可持續業務增長。
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