火辣登場：ABSOLUT 與 TABASCO® 攜手推出全新辣味伏特加

兩大風味巨擘聯手推出獨特辣味伏特加，迎合消費者對辛辣口味日益升溫的需求 香港2026年7月8日 /美通社/ -- Absolut Vodka（絕對伏特加） 與 Tabasco®（塔巴斯科）品牌正式點燃全球烈酒市場，推出全新辣味伏特加——Absolut® TABASCO™。該產品將於2026年2月起於全球50多個市場上市，涵蓋美國與英國，這項大膽創新完美捕捉全球烈酒愛好者對辣感的渴望。 Absolut® TABASCO™ 由 Absolut Vodka 與一款獨特且完全天然（不含添加糖）的精華融合而成，此精華來自於製作 TABASCO® 辣椒醬所使用的發酵與熟成紅辣椒泥，使這款伏特加展現出全球最經典辣椒醬的辛辣風味與香氣，結合世界領先的高端伏特加，帶來前所未有的飲用體驗。[1]

這款 TABASCO® 辣椒醬風味伏特加的推出，正值市場對辛辣風味需求持續增長。消費者對「辣」的追求前所未有，預計辣味伏特加銷售至2029年將增長27%。[2] 無論是經典早午餐雞尾酒香辣血腥瑪麗，還是清爽帶刺激的香辣檸檬特飲，Absolut® TABASCO™ 都是絕佳選擇——口感順滑，同時辣感層層堆疊，每一口都在唇間留下溫暖回韻。 Absolut 與 TABASCO® 的合作結合了兩個擁有百年以上歷史的風味巨頭，雙方皆以真實性與品質著稱。 TABASCO® 辣椒醬創立於1868年，源自美國路易斯安那州艾弗里島，至今仍於當地生產，僅使用三種原料：手工採摘紅辣椒、鹽與醋。紅辣椒混合後於回收橡木桶中熟成與發酵長達三年，形成其獨特細膩風味。

Absolut Vodka 同樣僅使用三種天然成分：來自當地深井的純淨水、專有酵母菌種，以及鄰近農場種植的冬小麥。此高端伏特加僅於瑞典南部小鎮 Åhus 蒸餾，並沿用創辦人 L.O. Smith 於1870年代引入的連續蒸餾工藝。 兩大品牌的深厚傳承亦體現在 Absolut Vodka TABASCO™ 瓶身設計之中，巧妙融合雙方經典形象：瓶身色彩與菱形標誌呼應 TABASCO® 辣椒醬，而充滿藥劑瓶靈感的輪廓則毫無疑問地屬於 Absolut Vodka。 Absolut Vodka 全球行銷副總裁 Craig van Niekerk 表示：「Absolut 一向勇於突破並創造大膽之作，而這次也不例外。消費者渴望在飲品中感受到熱度，將全球領先的辣椒醬品牌與頂級伏特加品牌結合，正是最佳方式。不論是週末夜晚雞尾酒或週日早午餐，這款辣味伏特加都是熱愛刺激風味人士的不二之選。」

TABASCO® 品牌生產商 McIlhenny Company 農業主管暨第六代家族成員 Christian Brown 表示：「憑藉超過150年的辣椒專業，我們與擁有悠久歷史並重視工藝的 Absolut Vodka 合作可說順理成章。TABASCO® 致力於點亮一切，而這兩款經典液體與瓶身的強強結合，早該實現！」 McIlhenny Company 全球行銷傳播總監 Kate Neuhaus 表示：「我們非常榮幸將 TABASCO® 辣椒醬的獨特風味帶入 Absolut 順滑的高端伏特加之中。我們擁有共同的悠久傳承與品質承諾，這項合作正是最佳體現。Absolut® TABASCO™ 是為全球熱愛風味探索者打造的極致辣感之選。」 Weiden+Kennedy London 創意總監 Freddy Taylor 與 Philippa Beaumont 表示：「當我們贏得 Absolut 提案時，沒想到第一個作品就會與全球最知名辣椒醬合作，甚至靈感來自冰島火山。但為一個像 Absolut 這樣具有深厚創意傳承的品牌工作，一切皆有可能。在90年代，人們會把 Absolut 廣告掛在牆上；而在2026年，能吸引注意力超過6秒已不容易。因此我們回歸簡單、機智且令人會心一笑的創意風格——無論是一個讓人垂涎的辣味合作、一款每位調酒師都想收藏的包裝，或一張值得收藏、截圖甚至掛上牆的畫面。」

ABSOLUT® TABASCO™（酒精濃度38%） 將於2026年2月起於全球50多個市場推出。受 Absolut 經典平面廣告啟發，上市宣傳將全面升溫，宣告這款全新風味將點燃全球雞尾酒文化。

本產品現已於香港惠康( Wellcome)、百佳（ParknShop）、香港烈酒專門店（HK Liquor Store）、Foodpanda 及 Rich Jupiter 發售，建議零售價為港幣229元。 高解析度素材請點擊 HERE 下載。

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[2] Datassentials February 2025 編輯備註： 關於酒瓶設計 Absolut 以其標誌性的瓶身輪廓作為設計畫布，並以簡潔俐落的白色標誌突顯其純正斯堪地那維亞血統。同時，TABASCO® 則為瓶身帶來其獨特的菱形標誌。

在瓶身核心位置，經典的 Absolut 筆刷筆觸經重新演繹，結合 TABASCO® 品牌絲網印刷的菱形標誌，透過玻璃放大效果，呈現兩大設計語言之間生動鮮明的互動。 最終設計呈現出極具視覺衝擊力的融合效果：純白的 Absolut 標誌與 TABASCO® 菱形標誌互相輝映，並由其經典紅、綠色調與晶瑩通透的瓶身所框架。 整體設計保留兩大品牌的核心元素，同時將其表達推向嶄新境界——在傳承與創意的交匯下，打造出這款完美的辣味限定版酒瓶。 簡易調酒建議 香辣血腥瑪麗 (Spicy Bloody Mary) ABSOLUT® TABASCO™：45ml

番茄汁：150ml

檸檬汁：15ml

伍斯特醬：10ml

黑胡椒粉：少許

鹽：少許

檸檬：1片

歐芹／芹菜：1束

辣椒：裝飾

卡津香料杯緣

做法：

將高球杯杯緣沾上卡津香料。在搖酒器中混合所有材料，加入冰塊後輕輕攪拌，倒入裝有新冰塊的杯中，最後以檸檬、紅辣椒及歐芹裝飾。 香辣檸檬特飲（Spicy Lemonade） ABSOLUT® TABASCO™：50ml

檸檬汽水：200ml

檸檬片：1片

辣椒片：裝飾

卡津香料（可選） 做法：

將高球杯杯緣沾上卡津香料，加入冰塊，倒入 ABSOLUT® TABASCO™，再加入檸檬汽水，最後以檸檬片裝飾。 關於 Pernod Ricard Pernod Ricard 是全球領先的烈酒與香檳集團，結合傳統工藝、先進品牌發展與全球分銷能力。旗下品牌包括 Absolut Vodka、Ricard、Ballantine's、Chivas Regal、Royal Salute、The Glenlivet、Jameson、Martell、Havana Club、Beefeater、Malibu 以及 Mumm 與 Perrier-Jouët 香檳等。2025財年銷售額達109.59億歐元，並為 CAC 40 及 Euro Stoxx 50 指數成員。