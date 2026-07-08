航向南臺灣 : 南區觀光圈攜手長榮航空 力邀12大香港指標旅遊業者擴大引客

台北，台灣 - 2026年7月8日 - 香港入境市場為臺灣重要觀光客源，根據交通部觀光署統計，2025年來台香港旅客超過120萬人次，2026年1至4月更累計達40萬人次。為搶攻香港旅客重遊商機，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦2026年南區觀光圈國際推廣計畫，偕同雲嘉南濱海、大鵬灣及茂林管理處，攜手長榮航空邀請12家香港重量級旅遊業者至南臺灣踩線，從航空、產品、通路與內容行銷全面串接，並透過業者創新遊程踩線、深度產業媒合會，最終上架產品與銷售，推動南臺灣成為香港旅客重遊臺灣一路向南的優先選擇。



交通部觀光署南區各管理處及觀光圈業者代表與香港長榮及旅遊業者代表齊聚交流，齊心推廣南臺灣觀光

主辦單位表示南臺灣擁有山林、水庫、濱海、生態、溫泉、原鄉文化、港灣風景與在地飲食等多元資源，非常適合發展香港市場的二訪、三訪型旅遊產品。本次透過長榮航空的南臺灣航線與市場資源，結合香港旅遊業者的銷售通路與產品操作經驗，將有助於把南區觀光圈從「被看見」推進到「真正長效型的產品銷售」。本次踩線行程串聯西拉雅、雲嘉南濱海、大鵬灣及茂林等南區觀光圈特色資源，行程以「從海味到山城，走進南臺灣生活風景」為設計主軸，從臺南濱海的七股烤蚵、鹽田與將軍海鮮出發，走入後壁與新化體驗農村懷舊風情；再轉往高雄六龜感受山城茶香與港都創意；最終抵達屏東大鵬灣，以漁村導覽及黑鮪魚料理，完美收束成最道地的南部山海慢旅。



長榮航空表示，香港與臺灣往來密切，長期以來是觀光、商務旅遊的重要航線。今年適逢長榮航空臺灣－香港航線開航30周年，對長榮而言不僅是航線經營的重要里程碑，更是持續深化臺港旅遊交流的新起點。此次攜手南區觀光圈推動香港業者踩線，期望透過穩定的航班服務與通路合作，將香港旅客對臺灣的熟悉感，延伸為探索南臺灣的新動機，並以高雄作為國際旅客進入南臺灣的重要門戶，帶動臺南、高雄、屏東等地觀光產品開發與旅客實際到訪。



