台北，台灣 - 2026年7月8日 - 香港入境市場為臺灣重要觀光客源，根據交通部觀光署統計，2025年來台香港旅客超過120萬人次，2026年1至4月更累計達40萬人次。為搶攻香港旅客重遊商機，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦2026年南區觀光圈國際推廣計畫，偕同雲嘉南濱海、大鵬灣及茂林管理處，攜手長榮航空邀請12家香港重量級旅遊業者至南臺灣踩線，從航空、產品、通路與內容行銷全面串接，並透過業者創新遊程踩線、深度產業媒合會，最終上架產品與銷售，推動南臺灣成為香港旅客重遊臺灣一路向南的優先選擇。
主辦單位表示南臺灣擁有山林、水庫、濱海、生態、溫泉、原鄉文化、港灣風景與在地飲食等多元資源，非常適合發展香港市場的二訪、三訪型旅遊產品。本次透過長榮航空的南臺灣航線與市場資源，結合香港旅遊業者的銷售通路與產品操作經驗，將有助於把南區觀光圈從「被看見」推進到「真正長效型的產品銷售」。本次踩線行程串聯西拉雅、雲嘉南濱海、大鵬灣及茂林等南區觀光圈特色資源，行程以「從海味到山城，走進南臺灣生活風景」為設計主軸，從臺南濱海的七股烤蚵、鹽田與將軍海鮮出發，走入後壁與新化體驗農村懷舊風情；再轉往高雄六龜感受山城茶香與港都創意；最終抵達屏東大鵬灣，以漁村導覽及黑鮪魚料理，完美收束成最道地的南部山海慢旅。
長榮航空表示，香港與臺灣往來密切，長期以來是觀光、商務旅遊的重要航線。今年適逢長榮航空臺灣－香港航線開航30周年，對長榮而言不僅是航線經營的重要里程碑，更是持續深化臺港旅遊交流的新起點。此次攜手南區觀光圈推動香港業者踩線，期望透過穩定的航班服務與通路合作，將香港旅客對臺灣的熟悉感，延伸為探索南臺灣的新動機，並以高雄作為國際旅客進入南臺灣的重要門戶，帶動臺南、高雄、屏東等地觀光產品開發與旅客實際到訪。
航向南臺灣 : 南區觀光圈攜手長榮航空 力邀12大香港指標旅遊業者擴大引客
台北，台灣 - 2026年7月8日 - 香港入境市場為臺灣重要觀光客源，根據交通部觀光署統計，2025年來台香港旅客超過120萬人次，2026年1至4月更累計達40萬人次。為搶攻香港旅客重遊商機，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦2026年南區觀光圈國際推廣計畫，偕同雲嘉南濱海、大鵬灣及茂林管理處，攜手長榮航空邀請12家香港重量級旅遊業者至南臺灣踩線，從航空、產品、通路與內容行銷全面串接，並透過業者創新遊程踩線、深度產業媒合會，最終上架產品與銷售，推動南臺灣成為香港旅客重遊臺灣一路向南的優先選擇。