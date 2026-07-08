Hyundai Motor 在首次現場比賽環境機械人整合中，將 Atlas 人形機械人帶到 FIFA World Cup 2026™

Hyundai Motor 藉 FIFA World Cup 2026™ 的歷史性部署，呈獻 Boston Dynamics 的 Atlas ® ，於體壇盛大舞台展現機械人的實際應用能力

，於體壇盛大舞台展現機械人的實際應用能力 人形機械人首次融入 FIFA World Cup™ 現場比賽環境，彰顯 Hyundai Motor Group 與 Boston Dynamics 在機械人技術上的領導實力

多元渠道敘事手法，突顯 Atlas 在 FIFA World Cup 歷史性亮相背後的創新故事 南韓首爾和新澤西州東盧瑟福2026年7月8日 /美通社/ -- Hyundai Motor Company 今日在紐約/新澤西球場的十六強比賽中，把 Boston Dynamics 研發的先進人形機械人Atlas® 引入 FIFA World Cup 2026™。 Hyundai Motor 作為今屆賽事的官方機械人合作夥伴，於足球最高殿堂呈獻史上首次機械人中場表演，讓全球現場觀眾一睹先進機械人技術。

此刻見證 Hyundai Motor Group 於機械人領域的領導地位與趨鞏固，更彰顯其矢志透過科技與人心靈相通的體驗，推進以人為本的創新。 為何這是機械人及全球體壇的里程碑？ 是次活動將先進機械人技術帶到全球頂尖體育舞台，印證未來科技能在 FIFA World Cup 現場賽事的高速節奏中運作。 該表演標誌着兩個重要里程碑： 量產版 Atlas 的實際動作能力 首度公開展示 ，此版本最初在 CES 2026（2026 年國際消費電子展） 發表

，此版本最初在 發表 人形機械人首度融入 FIFA World Cup 現場賽事環境 Hyundai Motor 將機械人引入現場體育環境，藉此推動「Progress for Humanity」（推動人類進步）的願景，並展示機械人創新如何為全球民眾締造意義非凡的體驗。

「作為 Hyundai『Next Starts Now（未來始於當下）』計劃的一環，我們期盼 Atlas 在全球頂尖舞台的演出能傳遞一個訊息：未來非虛構想像，而是始於此刻。 Hyundai 致力發展以人為本的創新，使其無縫融入日常生活，並透過機械人技術呈現未來移動的新願景——展現機械人如何藉着多元創新的品牌體驗，成為人類進步歷程中值得信賴的夥伴。」 – Hyundai Motor Company 執行副總裁兼全球市場推廣總監 Sungwon Jee 中場表演環節上演了甚麼？ 中場休息期間，Atlas 從球員通道走出，演出一連串經典入球慶祝動作，靈感源自多位世界頂尖足球員，包括 Harry Kane、Erling Haaland、Matheus Cunha 及 Son Heung-min，旋即吸引全場目光。 這場表演點燃了球場熱情，亦彰顯 Atlas 超凡的靈動性及演繹力。

表演完畢後，Atlas 以其一貫的精準與穩定控制，將儀式用球遞交裁判，為下半場拉開序幕。 這場活動在全球觀眾見證下現場上演，盡顯 Atlas 執行精密協調動作的能力，以及於大型國際體育盛事千變萬化的真實場景中可靠運作的實力。 Atlas 如何學會現場展示靈感源自足球的動作？ Atlas 的中場表演建基於多項核心機械人技術，這些技術讓先進動作和真實環境互動得以實現： 重定向技術 – 讓 Atlas 能將人類動作，包括足球慶祝動作和手勢，轉換並適應至其自身機械人形態。

– 讓 Atlas 能將人類動作，包括足球慶祝動作和手勢，轉換並適應至其自身機械人形態。 強化學習 – 透過數千次模擬訓練，在實際應用前不斷精進動作。

– 透過數千次模擬訓練，在實際應用前不斷精進動作。 全身控制 – 協調機械人全身的動作，使其動作流暢自如、平衡協調、充滿動感。

這些技術相輔相成，使 Atlas 能夠執行越來越精密的任務，並適應各種變化的條件及環境。 「Boston Dynamics 一向從人類運動美學中汲取靈感——體操、舞蹈、跑酷，而如今加上足球，以此拓展機械人的能力疆界，並以觸動人心的方式呈現。 與 Hyundai Motor Group 及 FIFA 聯手，為球迷締造如此獨特的時刻，對我們團隊而言是既振奮又充滿挑戰的任務。 我們訓練 Atlas 在賽場上表演這些有趣動作的方法，與教導機械人執行實際工業應用的方式相近。 這正是絕佳方式，向世人展示當今人工智能機械人的驚人潛力。」 – Boston Dynamics 機械人行為總監 Alberto Rodriguez

這如何呼應 Hyundai Motor「Next Starts Now（未來始於當下）」這項宏大計劃？ 中場表演延續 Hyundai Motor 的全球「Next Starts Now（未來始於當下）」計劃，其以足球連繫社區，並激勵新一代球員、球迷和創新先鋒。 Atlas 進駐現場比賽環境，將概念演示昇華為 FIFA World Cup 舞台上的真實時刻，成就 Hyundai Motor 機械人敘事的頂峰，展示先進機械人技術如何超越受控環境，於動態場景中揮灑自如，更印證未來創新今日已觸手可及。 此刻亦延續 Hyundai Motor School of Football（足球學院）內容系列的敘事脈絡，Atlas 在該系列中學習了多種足球靈感動作，包括「Ghost Rabona」（幽靈拉博納），應用的正是 FIFA World Cup 舞台上展示的同一套機械人技術。

活動落幕後數週，Hyundai Motor 將於其自有及媒體渠道，陸續呈獻是次表演的幕後直擊及更多精彩故事。 此外，Hyundai Motor 與 BBC StoryWorks Commercial Productions 將推出紀錄片式廣告專題片《The Training Ground》（訓練基地），呈現 Atlas 參與 World Cup 活動背後的技術籌備歷程。 影片將推出 3.5 分鐘完整版本及 30 秒濃縮版本，並於 7 月 7 日在 Hyundai Motor 各大社交平台發佈。 Hyundai Motor Group 在機械人方面的未來動向是甚麼？ FIFA World Cup 的表演，展現 Hyundai Motor Group 至今最矚目的機械人宏願，於全球最大型的舞台上展示先進機械人技術。 Hyundai Motor Group 將繼續投資機械人、自動化系統和以人為本的創新，同時聚焦探索這些技術如何締造富有意義的現實體驗，並協助建構更緊密相連的未來。