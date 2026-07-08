大新銀行調查：中小企面對成本上升、需求轉弱及利率變動「三重夾擊」

消費外流持續影響營業表現 本地營商環境進入調整期

香港 - 2026年7月8日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）今日公布中小企問卷調查2026（「調查」）結果，發現本港中小企正面對成本上升、需求轉弱及利率變動的「三重夾擊」，同時消費外流亦持續影響營業表現，反映整體營商環境正進入調整期。





大新銀行致力緊貼中小企業界發展，了解其在多變的營商環境下所面對的挑戰與機遇。為更全面掌握本地中小企的最新經營狀況，大新銀行委託一家本地主要媒體於2026年5月進行調查[1]，訪問了超過340家本港中小企，了解中小企在當前經濟環境下如何應對消費模式轉變，以及推動環境、社會和管治（ESG）相關措施的情況。



經營壓力加劇 三重夾擊持續顯現



調查顯示，八成受訪中小企本年度的營運成本及利潤正因地緣政治、能源價格波動及全球供應鏈不穩定而有所影響。而成本上升（79%）、市場需求疲弱（78%）及利率變動（52%）均被視為最大的外在風險。



隨着北上消費及跨境購物日趨普遍，約七成四中小企表示營業額受到不同程度影響，當中近兩成更錄得超過兩成跌幅。跨境電商平台及北上消費已成為本地中小企面對的主要競爭來源，包括跨境電商平台競爭低價生活用品（45%）、市民週末北上深圳進行餐飲及娛樂消費（43%），以及居民增加海外旅遊、減少本地消遣（30%）。



中小企積極應對 加快調整步伐



面對成本上升，不少中小企正積極採取不同策略應對，包括與供應商重新議價（26%）、調整售價（24%）及優化庫存管理（20%）。同時，在消費外流壓力下，企業亦加強客戶留存策略，除透過減價促銷（34%）外，亦逐步引入體驗式元素（29%）及加強數碼營銷（25%），以提升競爭力。



在經濟環境持續不明朗的情況下，中小企愈加重視營運穩定性，當中穩定客群（30%）及可預測現金流（22%）被視為維持業務平穩的重要因素，與減低營運成本（22%）同樣重要，反映企業對資金周轉及現金流管理的關注持續提升。



資源限制持續 支援需求上升



然而，在應對及轉型過程中，不少中小企仍面對資源及資訊上的限制。調查顯示，超過一半企業從未申請或不清楚如何申請政府提供的支援計劃；同時，儘管部分企業有意推動ESG相關措施，惟受制於成本及缺乏清晰方向，分別有37%認為負擔過重及32%表示不知從何入手，整體推進步伐仍然較為審慎。



大新銀行支持中小企提升營運韌性



面對充滿變化的營商環境，大新銀行認為中小企在應對經營挑戰時，關鍵在於提升資金周轉能力及營運靈活性。本行致力透過多元化及具彈性的貸款及融資選項，例如支援進出口貿易的融資及付款方案、讓中小企商戶應付生意周轉的「商戶收賬『快應錢』」等服務，以配合企業不同發展階段的資金需要，及提升日常營運及資金調配方面的可預測性與效率。



此外，大新銀行亦為企業提供外匯及利率對沖工具，幫助客戶降低因環球經濟不穩所引致的財務風險，讓企業提升整體應變能力，穩步拓展本地及國際市場。而今年新推出的大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡，能減低交易成本及有效管理現金流，讓中小企一卡支付本地及海外交易。



大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐表示：「是次調查反映本港中小企正面對成本上升、需求下降及消費模式改變等多重挑戰，但同時亦可見企業正積極採取不同措施應對，包括改善成本結構及提升客戶體驗。在充滿不確定性的環境下，中小企對現金流穩定性及營運靈活性的需求更為殷切。大新銀行一直與中小企同行，我們會持續結合銀行服務及實務支援，協助企業提升資金運用效率及應變能力，讓中小企在不斷變化的市場環境中保持穩定，並為長遠發展奠定基礎。」