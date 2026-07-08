博帝科技推出全新 Viper Steel 5 Infinite DDR5 記憶體 搭載專利無限鏡光學燈效 支援高達 8000MT/s 運作時脈

台北2026年7月8日 /美通社/ -- 全球高效能記憶體與儲存解決方案品牌博帝科技 (Patriot Memory) 推出專為電競、內容創作與電腦組裝 (Modding) 市場設計的 Viper Steel 5 Infinite DDR5 記憶體。全新系列承襲了在 DDR4 世代憑藉高效能與高可靠度廣受好評的 Viper Steel 4 系列，除了測試時脈可達 8000MT/s 之外，更導入專利申請中的「無限鏡 Infinite Mirror」 RGB 導光技術，在受限的硬體空間中，將傳統平面發光燈條改為具景深效果的 3D 隧道光影設計。

專利 3D 立體導光技術

傳統的無限鏡為了營造反射效果，通常需要設置較深的物理空間，這在寬度受限的標準記憶體插槽中難以實現。博帝科技研發團隊透過創新的實心光學結構解決此限制，在受限的插槽空間中，依然能投射出深邃的 3D 隧道光效，並呈現均勻無光斑的 RGB 燈效。該燈效可透過 Viper 專屬軟體與 SignalRGB 控制，並支援 ASUS、MSI、Gigabyte 及 ASRock 等主機板廠的燈光同步系統。