博帝科技推出全新 Viper Steel 5 Infinite DDR5 記憶體 搭載專利無限鏡光學燈效 支援高達 8000MT/s 運作時脈

台北2026年7月8日 /美通社/ -- 全球高效能記憶體與儲存解決方案品牌博帝科技 (Patriot Memory) 推出專為電競、內容創作與電腦組裝 (Modding) 市場設計的 Viper Steel 5 Infinite DDR5 記憶體。全新系列承襲了在 DDR4 世代憑藉高效能與高可靠度廣受好評的 Viper Steel 4 系列，除了測試時脈可達 8000MT/s 之外，更導入專利申請中的「無限鏡 Infinite Mirror」 RGB 導光技術，在受限的硬體空間中，將傳統平面發光燈條改為具景深效果的 3D 隧道光影設計。
專利 3D 立體導光技術
傳統的無限鏡為了營造反射效果，通常需要設置較深的物理空間，這在寬度受限的標準記憶體插槽中難以實現。博帝科技研發團隊透過創新的實心光學結構解決此限制，在受限的插槽空間中，依然能投射出深邃的 3D 隧道光效，並呈現均勻無光斑的 RGB 燈效。該燈效可透過 Viper 專屬軟體與 SignalRGB 控制，並支援 ASUS、MSI、Gigabyte 及 ASRock 等主機板廠的燈光同步系統。
穩定超頻效能與硬體架構
全新記憶體套裝採用篩選的 IC 顆粒與高品質多層板電路設計，有效隔離高頻訊號干擾，確保系統在運行高負載工作時依然穩定。產品除了支援 JEDEC 標準的 5600MT/s 基礎速度 (工作電壓 1.1V) 外，更針對 Intel 與 AMD 平台完成超頻測試，時脈可達 6000、6400、7200 及 8000MT/s，測試電壓範圍為 1.35V 至 1.45V。
散熱管理與安全設計
為維持運作穩定，產品採用鋁合金散熱片搭配高效能導熱膠，能迅速排出內部廢熱。外觀頂部側邊特別設有幾何孔洞，此設計符合人因工程，可作為安裝時的施力定位點，引導力道均勻下壓，防止主機板插槽與 PCB 電路板受損。該系列全程於台灣工廠製造，並通過嚴格的自動光學檢測與燒機測試。
環境永續與供貨資訊
本產品符合環保規範，採用無鉛與無鹵素製程，且鋁材與光學組件皆可回收。包裝則使用具備 FSC 認證的永續紙材與環保大豆油墨印刷，以落實綠色永續承諾。
全新系列提供 RGB 與無 RGB (Non-RGB) 兩種版本選擇，雙支套裝提供 32GB (2x16GB)、48GB (2x24GB)、64GB (2x32GB) 以及 96GB (2x48GB) 等容量選擇，並提供全球終身有限保固。
欲了解更多產品資訊，請造訪 Viper Steel 5 Infinite 產品官方網頁。
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SOURCE 博帝科技