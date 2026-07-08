國際珠寶藝術家吳佳楨作品 全球EMBA慈善珠寶走秀助偏鄉教育

高雄2026年7月8日 /美通社/ -- 國際珠寶藝術家吳佳楨（Karjengon）多年來致力於珠寶藝術創作，將東方文化美學融入當代珠寶設計，以獨特的藝術語彙屢次登上國際舞台。從法國巴黎、羅浮宮到北京、深圳、成都，及歷年珠寶作品走秀涵蓋高雄文化中心、遠雄THE ONE、高雄林皇宮、高雄萬豪酒店、日航酒店及各大國際藝術交流活動，每一次展演皆結合時尚與珠寶藝術，透過模特兒精彩演繹，讓珠寶不只是配飾，更成為流動於伸展台上的藝術作品，充分展現珠寶與時尚跨界融合的新境界，展現台灣珠寶設計的國際實力。(文章來源: 蒂思綠新聞)

2026年7月3日全球EMBA年度慈善珠寶晚宴、以（Global EMBA Annual Gala－Leadership & Impact）為主題，結合企業交流、公益慈善與國際珠寶藝術家吳佳楨作品走秀，蒂思綠珠寶-林意雯珠寶設計師出席獲頒公益感謝狀。活動攜手屏東縣青葉國小推動偏鄉教育，讓珠寶藝術成為傳遞愛與希望的平台。 晚宴由屏東縣青葉國小魯凱兒童歌謠合唱團揭開序幕，純淨歌聲展現魯凱族文化之美，也傳遞文化傳承與教育的重要價值，為活動增添溫暖的公益氛圍。 本次活動由JOMODEL國際時尚香氛品牌執行長蔡汶萱擔任總策劃，整合企業、藝術與公益資源，打造兼具國際視野與社會關懷的慈善盛會，號召企業共同實踐企業社會責任（CSR）。