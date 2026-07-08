應科院於首屆Leap East展示尖端科技 促進香港與中東創新合作

香港最大的政府資助研發中心展示17項前沿創新技術，配合中東在可持續基建、可再生能源及智慧城市方面的發展願景。 香港2026年7月8日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院（應科院）於首屆Leap East展覽會(7月8至10日)展示一系列突破性技術，彰顯香港在應用創新科技的領導地位，並突顯其作為連接亞洲與中東發展蓬勃科技市場的策略橋樑角色。 香港正積極把握機遇，配合中東經濟多元化發展的宏大藍圖，該藍圖以創新科技、可再生能源及智慧城市發展等關鍵領域為目標。憑藉享譽全球的金融服務、活力充沛的創科生態系統，以及作為通往中國內地及亞洲門戶的優勢，香港既能支持中東的戰略目標，亦為自身經濟開拓新的增長途徑。

促進跨區域創新夥伴關係

應科院自2000年成立以來一直站在創新前沿，累積超過1,500項專利，並向全球業界夥伴轉移逾2,200項創新技術。作為香港旗艦級政府資助研發中心，應科院肩負使命，堅定不移地推動香港透過應用科技提升整體競爭力。 應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示：「亞洲和中東跨區域創新樞紐崛起，為全球帶來轉型機遇。應科院參與Leap East展覽會，正好展現香港在建立與中東科技聯繫方面的關鍵角色。應科院帶來實用、成效為本的創新方案，有助推動可持續增長和經濟多元化發展。」

他續稱：「我們突破傳統的解決方案彰顯應科院在整合人工智能、先進材料、微電子、通訊技術及物聯網感測等領域的實力，以應對該地區在可再生能源、可持續基建及智慧城市發展等的重點需求。中東蘊藏龐大的發展潛力，我們熱切期待通過對話和交流，建立夥伴合作關係，藉着我們的創新技術令雙方受惠。」 應科院於Leap East展示的先進解決方案包括： 可再生能源：嶄新的光伏儲能混合逆變器，專為應對太陽能儲存及大規模電網管理的挑戰而設計。 智慧出行：尖端的低空經濟導航及通訊系統，配合車聯網(V2X)自動駕駛系統及交通管理平台，解決城市化地區的基建缺口。 可持續建築：新一代物料包括用於組裝合成建築法(MiC)的輕質混凝土及自密實回填料，有助提升大型基建項目的效率及可持續性。 綠色解決方案：適用於高性能運算的新一代浸沒式冷卻液，對擴展數據中心基建至關重要；無綫智能水錶則支援在嚴峻環境條件下進行資源管理。

展示屢獲殊榮的創新成果

香港特區政府創新科技及工業局統籌的「香港館」亦展示應科院八項獲獎技術，包括最近榮獲享負盛名的R&D 100大獎及2026年愛迪生獎的項目，展現香港在應用研究及創新方面的卓越成就。 實體人工智能的未來

孫耀達博士工程師將於7月10日在題為「萬物自主：物理人工智能的新時代」的專題討論中擔任講者。該環節將探討實體人工智能在現實世界的應用，從機器人的士到自動駕駛城市系統，這些技術將在全球範圍內重新定義出行及基建。主要議題包括監管框架、公眾信任、安全標準以及商業部署策略。