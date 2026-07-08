Flytxt 攜手 Digicel Trinidad & Tobago，推動人工智能主導的客戶互動轉型

阿聯酋杜拜2026年7月8日 /美通社/ -- 以人工智能 (AI) 驅動的企業市場優化公司 Flytxt 今日宣佈與 Digicel Group 旗下主要附屬公司 Digicel Trinidad & Tobago (T&T) 展開合作。Digicel Group 是領先的電訊及數碼服務供應商，在加勒比海及中美洲 25 個市場為數百萬名消費者提供服務。

是次合作延續 Flytxt 的人工智能驅動解決方案在 Digicel Group 另一家公司 Wizze 成功部署的成果，進一步深化 Flytxt 與集團的策略關係。 Flytxt 在全球與超過 75 間電訊公司合作，協助這些公司優化超過 10 億名流動通訊用戶的客戶互動及數碼體驗。

Flytxt 已成功完成其雲端原生 NEON-dX 平台的初步上線，為 Digicel Trinidad & Tobago 的預付費及後付費業務建立更智能、全天候運作的客戶價值管理 (CVM) 能力奠定基礎。 該平台結合內置人工智能及自動化功能，針對生命周期營銷、向上銷售、交叉銷售及客戶挽留等主要應用場景，並實現更深入的客戶細分、精準投放、超個人化及即時決策。