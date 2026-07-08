Flytxt 攜手 Digicel Trinidad & Tobago，推動人工智能主導的客戶互動轉型

阿聯酋杜拜2026年7月8日 /美通社/ -- 以人工智能 (AI) 驅動的企業市場優化公司 Flytxt 今日宣佈與 Digicel Group 旗下主要附屬公司 Digicel Trinidad & Tobago (T&T) 展開合作。Digicel Group 是領先的電訊及數碼服務供應商，在加勒比海及中美洲 25 個市場為數百萬名消費者提供服務。
是次合作延續 Flytxt 的人工智能驅動解決方案在 Digicel Group 另一家公司 Wizze 成功部署的成果，進一步深化 Flytxt 與集團的策略關係。 Flytxt 在全球與超過 75 間電訊公司合作，協助這些公司優化超過 10 億名流動通訊用戶的客戶互動及數碼體驗。
Flytxt 已成功完成其雲端原生 NEON-dX 平台的初步上線，為 Digicel Trinidad & Tobago 的預付費及後付費業務建立更智能、全天候運作的客戶價值管理 (CVM) 能力奠定基礎。 該平台結合內置人工智能及自動化功能，針對生命周期營銷、向上銷售、交叉銷售及客戶挽留等主要應用場景，並實現更深入的客戶細分、精準投放、超個人化及即時決策。
Flytxt 行政總裁 Vinod Vasudevan 博士表示：「在電訊等高業務量且競爭激烈的市場中營運的企業，日益期望人工智能可助其持續優化客戶體驗並推動業務增長。 我們很高興能與 Digicel Trinidad & Tobago 合作，陪伴其踏上以數碼為先、由人工智能主導的客戶互動旅程，將客戶及市場訊號轉化為智能決策和適時的營銷行動，從而將客戶終身價值提升至最高。」
Flytxt 的解決方案將協助 Digicel Trinidad & Tobago 由零散且依賴人手的推廣活動營運模式，轉向高度集中、可擴展及由洞察主導的互動模式。 透過整合客戶智能、人工智能驅動的決策及全渠道推廣活動自動化，Flytxt 將有助提升其客戶價值管理工作流程的靈活性、營運效率及成效。
是次部署亦將加強 Digicel T&T 透過各個數碼接觸點提供全天候全渠道客戶互動的能力。 營銷團隊將能夠透過個人化優惠及因應情境而設的營銷行動，更迅速回應客戶需求及行為變化。
如欲進一步了解 Flytxt 以成果為導向的人工智能及自動化解決方案，請瀏覽 www.flytxt.ai。
關於 Flytxt
Flytxt 是為企業提供穩健代理式人工智能的先驅，致力提升市場運作效率，並創造可量度的業務成果。 公司屢獲殊榮的人工智能建基於領域增強知識庫及保護私隱的聯邦學習架構，能夠持續進行跨市場學習，並深入掌握市場動態的情境脈絡。 Flytxt 代理式人工智能不止於運用相關性分析及大型語言模型，更採用專利因果推理技術，在企業工作流程中作出決策、進行模擬及協調行動，持續提升收入增長、客戶互動及產品盈利能力等成果。 Flytxt 總部設於荷蘭，與逾 50 個國家的 80 多間企業合作。 公司在杜拜設有企業辦事處，在印度設有人工智能研發中心，並在墨西哥、哥倫比亞、法國、南非、德國及肯尼亞設有銷售據點。
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SOURCE Flytxt