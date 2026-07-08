耀中耀華有教無類2026年IB大考創佳績

208位考生總平均分領先全球 彰顯全人教育成效 香港2026年7月8日 /美通社/ -- 國際文憑大學預科課程（IBDP）考試成績日前公布，耀中耀華教育網絡2026屆畢業生再創佳績，共有208名學生參加IB大考，總平均分達35.23分，顯著高於全球平均分30.88分；其中1名學生取得滿分45分，7名學生取得44分，超過20%的考生獲得40分或以上的優異成績，48.2%的學生取得IB雙語文憑，高於全球百分比27.4%（參考2025年官方數據），繼續展現耀中耀華在雙語多文化教育及全人培養方面的成果。

要獲得IBDP雙語文憑，學生需選修兩門不同語言的語言與文學課程並分別獲得3分或以上成績，或者在一門語言與文學課程中獲得3分或以上成績的同時，用另一種語言學習一門屬於第3組（個體與社會）或第4組（科學）的常規課程並同樣獲得3分或以上成績。 作為全球認可度最高的國際課程體系之一，IBDP以嚴謹的學術要求及全人教育理念著稱。面對兼顧學科深度、批判性思維、研究能力及社會實踐的挑戰，耀中耀華學子不僅在學術表現方面取得優異成績，更在跨文化理解、溝通協作及領導力發展方面展現出全面素養。

耀中耀華教育網絡副行政總裁（K-12教育）陳昕生博士表示：「這份成績單充分體現了耀中耀華『有教無類』的教育理念。無論是自幼在耀中耀華成長的學生，還是通過不同升學通道加入學校的學生，我們始終相信每位學生都擁有獨特潛能。令人欣喜的不僅是學生取得了優異的IB成績，更重要的是他們在成長過程中建立了品格、自信、韌性，以及終身學習的能力。我們始終相信，教育的價值不僅在於考試成績和大學錄取結果，而在於培養能夠在快速變化的世界中持續成長、積極貢獻社會的完整個體。通過全人教育和一貫制培養模式，學生不僅收獲學術成就，更建立了面向未來的能力、品格與跨文化視野。」

精準成長支持體系 助力學生發揮最大潛能 耀中耀華相信，每位學生都擁有獨特潛能。因此，學校透過貫穿全學段的成長支持體系，結合數據分析持續追蹤學生的學習表現、發展進程及個人目標，並由教師團隊提供個性化指導和一對一支持，幫助學生不斷突破自我、發揮最大潛能。正因如此，不同背景、不同起點的學生都能夠在耀中耀華找到適合自己的成長路徑，並取得卓越成果。 本屆取得優異成績的學生背景多元，充分體現耀中耀華「有教無類」的辦學理念。優秀學子之中，既有從嬰幼兒教育階段便加入耀中耀華、一直讀到中學十三年級的學生，也有通過香港耀中專設的「校長推薦計劃」入學的本地學校學生，以及通過「IB課程預備班」銜接國際課程體系、成功突破自我的學生。

其中，香港耀中的校長推薦計劃面向具備學業、品德或課外活動潛質的本地小學畢業生，為更多優秀學生提供優質國際教育機會；而IB課程預備班則專為初中畢業生而設，通過系統化課程設計幫助學生建立進入IB課程所需的學術基礎、研究能力及學習方法。來自不同背景的學生能夠在耀中耀華匯聚成長，並在IB課程中取得優異表現，進一步印證了耀中耀華因材施教、多元育才體系的成效。 CUGO 專業護航 實現精準升學規劃 優異成績的背後，離不開耀中耀華職業及升學輔導辦公室（CUGO）的長期支持。目前CUGO擁有32位專業升學顧問，師生比高達1:11，能確保每位學生獲得高度個性化和針對性的指導。CUGO團隊擁有駐英國升學顧問，與當地高等學府保持緊密聯繫，為學生提供最新升學資訊；對於計劃申請韓國高校等申請流程較為覆雜的國際院校，則由熟悉當地體系的區域專家提供專業輔導。與此同時，CUGO團隊與各校IB課程主任及教師緊密協作，從選課階段開始協助學生規劃學術路徑，並通過持續跟進及一對一輔導，幫助學生根據自身優勢、興趣和發展目標作出適切選擇，充分發揮個人潛能。

除了學術規劃與大學申請指導，CUGO團隊亦持續關注學生在IB學習階段的發展與成長，幫助他們建立自我認知、提升信心並培養面向未來的能力。這種貫穿整個高中階段的支持體系，讓學生能夠在應對IB課程挑戰的同時，更有信心規劃未來發展方向。 未來種子項目拓展學術深度與全球視野 優異的IB成績不僅來自課堂學習，更源於豐富的學術探索機會。近年，耀中耀華持續通過「未來種子」（Seeds for Tomorrow）等課外拓展項目，為學生創造接觸前沿學科與真實研究情境的機會，涵蓋粒子物理、環境科學、醫學研究、工程科技等多個領域。

耀中耀華教育網絡職業及升學輔導辦公室及學生發展主管劉一表示，這些項目不僅幫助學生深化對學科的理解，也提升了研究能力與批判性思維，對學生完成IB內部評估及拓展論文產生積極影響。 多元教育體驗成就卓越成長 來自上海耀中浦西校區的Leroy在本屆IB考試中取得滿分45分。Leroy與姐姐Levona均自幼在上海耀中成長。繼姐姐於2025年取得IB滿分45分後，Leroy今年再創佳績，並同時獲得倫敦政治經濟學院、香港大學等頂尖學府的法律專業錄取。 Leroy表示，耀中耀華雙語雙文化的學習環境以及多元文化教育理念，幫助自己建立了跨文化理解與批判性思維能力，使其能夠從更廣闊的視角理解不同觀點和全球議題。他認為，這些能力不僅有助於應對IB課程的學術挑戰，也為未來在國際化環境中學習與發展奠定了基礎。

來自香港耀中的Amos在本屆IB考試中獲得44分佳績，並同時獲哈佛大學及史丹福大學環境工程專業錄取。Amos和姐姐Hannah、哥哥Enoch三兄妹，都是自六個月大便進入耀中耀華教育體系，一直到高中畢業。前年Hannah進入史丹福大學，Enoch也已在多倫多大學就讀。 Amos表示，正是在學校提供的課外拓展項目和跨學科學習機會中，逐漸發現自己對環境工程的興趣，並明確了未來發展方向。他認為，耀中耀華所倡導的全人教育、協作精神與成長型思維，不僅幫助自己取得學術成果，也培養了面向未來的實踐能力與社會責任感。

來自青島耀中的Yebin同樣取得44分的優異成績。自2014年入學以來，她在耀中完成了從小學到高中的學習歷程。Yebin特別提到，2023年參加耀中耀華領導力夏令營（YCYW Leadership Retreat）的經歷，對她的成長產生了深遠影響。在與來自不同校區學生的交流與合作過程中，她學會以更開放的視角看待問題，並重新思考學習的意義。她表示，那段經歷進一步激發了自己對於學習和探索的熱情，也讓她更加相信持續挑戰自我、追求卓越的重要性。 學術成果與世界名校錄取雙豐收 憑借紮實的學術基礎與全面發展的綜合素養，耀中耀華2026屆畢業生已累計獲得超過1,400份來自全球知名高校的錄取通知書，包括哈佛大學、史丹福大學、牛津大學、劍橋大學、帝國理工學院、清華大學、北京大學、香港大學及韓國科學技術院（KAIST）等世界頂尖學府。