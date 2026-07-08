海信打造居家觀賽絕佳體驗 助力2026國際足聯世界杯™

青島2026年7月8日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領軍品牌海信，依托全新激光顯示技術，重新定義球迷居家觀看2026國際足聯世界杯TM的觀賽體驗。海信全系列激光顯示產品擁有超大畫幅、逼真畫質，讓每一場賽事都成為值得珍藏的集體觀賽時刻。
對球迷而言，2026國際足聯世界杯TM的意義遠不止賽事比分。賽事承載著親友相聚、共同慶祝進球的歡樂，讓人們足不出戶，就能沉浸式感受全球知名體育盛會的熱烈氛圍。海信全新激光顯示產品，以超大畫面還原賽場真實氛圍感。
L9Q三色激光電視可將普通客廳升級為專業觀賽空間，最大支持200英寸巨幕，賽場內每一次奔跑、傳球、搶斷與破門細節均清晰呈現。產品搭載高亮度高飽和度成像技術與抗反光屏幕，白天無需拉遮光簾也能呈現鮮活畫面；搭配沉浸式音效，讓觀眾仿佛置身賽場，聽清全場歡呼與吶喊。
若追求卓越家庭影院級觀賽效果，XR10激光投影儀將把2026國際足聯世界杯TM觀賽體驗推向全新高度。設備最大可投射300英寸畫面，亮度出眾、色彩真實飽滿，以影院級質感還原每一場賽事的緊張對決。產品安裝靈活，搭載智能畫質優化技術，輕松打造高端觀賽場景，不錯過每一場淘汰賽、每一個世界杯TM經典瞬間。
足球將全球球迷凝聚在一起，借2026國際足聯世界杯TM契機，海信持續以激光顯示技術突破家庭娛樂邊界，放大賽事觀感、升級沉浸式觀賽氛圍，留存獨特的觀賽回憶。
關於海信
海信創立於1969年，是享譽全球的家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋全球160多個國家，主營高品質多媒體設備、家用電器及智能信息技術解決方案。據Omdia數據，2023年至2026年第一季度，海信100英寸及以上大屏電視出貨量位居全球第一。作為RGB MiniLED技術開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED技術革新。海信同時是2026國際足聯世界杯TM官方贊助商，依托全球體育賽事合作，搭建面向全球消費者的溝通橋梁。
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SOURCE Hisense