極光旗下 EngageLab 登場 MarTech HK Summit，以 AI 原生全通路客戶互動方案驅動企業成長

香港 - 2026年7月8日 - 2026 年7月7日，全球領先的客戶互動與行銷科技服務商極光（納斯達克股票代碼：JG）旗下 EngageLab，順利登場於香港舉辦的 The MarTech Summit Hong Kong（香港行銷科技峰會）。 瞬息萬變的全球商業環境之下，高效的行銷科技解決方案已成企業於亞太乃至全球市場致勝的關鍵。本次峰會不僅匯集世界各地產業先鋒，更吸引眾多資深高層與會，包含 C 級決策者、各部門主管及總監等，一同探討跨國數位戰略、客戶體驗（CX）與成效行銷的前沿趨勢。 除解決送達率痛點外，EngageLab 專家亦於現場演示如何運用旗下全通路行銷自動化（Marketing Automation）平台，協助品牌建構可形成閉環的客戶體驗流程。一對一諮詢時段中，團隊向客戶示範如何在客製化使用者旅程內，串聯 AppPush、WebPush、電子郵件、簡訊及 WhatsApp Business API 等多元通路。 透過 EngageLab，飯店品牌可依據消費者行為觸發高度個人化互動 —— 例如透過 WhatsApp 即時傳送訂房確認、旅客抵達時以 AppPush 精準推送歡迎訊息、退房後發送滿意度調查電子郵件。所有操作皆可於單一平台統一管理與數據追蹤，大幅提升營運效率。 除此之外，EngageLab 亦重點展示 LiveDesk 智慧客服產品。此系統透過 AI 智慧代理人與真人客服無縫協同，可自動處理九成常見諮詢問題，並支援多語言、全年無休 24 小時線上支援。搭配 AI 智慧工單分派與意圖辨識技術，飯店無須增聘人力，就能大幅壓低營運成本，確保每一次客戶互動皆維持一致高品質服務。 優化互動體驗之餘，EngageLab 亦於現場重磅發表全新上線的 Silent Auth（靜默驗證）產品。相較傳統驗證機制，Silent Auth 讓使用者無需輸入密碼、等候簡訊驗證碼，就能秒速無感登入。透過電信營運商網路後台驗證，這套方案達成「零輸入、零流失」，在保障帳號安全的同時，大幅簡化使用者登入流程。 憑藉一體化客戶全生命週期數據處理能力與穩定可靠的傳送效能，EngageLab 將持續賦能各大品牌，協助全球企業應對各地複雜的區域行銷難題，加速數位轉型步伐。 https://www.linkedin.com/company/aurora-mobile-ltd/?viewAsMember=true https://www.facebook.com/AuroraMobileLtd/ Wechat: 极光Jiguang

關於 Aurora Mobile

Aurora Mobile（納斯達克代碼：JG）是全球領先的客戶互動與營銷科技服務提供商，旗下擁有AI原生客戶互動平台EngageLab和企業級AI智能體構建平台GPTBots.ai等核心產品，致力助力企業在全球範圍內觸達用戶、提升互動並實現商業變現。

關於 EngageLab

EngageLab是Aurora Mobile旗下的AI原生客戶互動平台（AI-first customer engagement platform），以AI智能體、統一客戶數據和可靠多渠道交付為核心，整合全渠道溝通、客戶驗證、營銷自動化與AI智能體能力，協助企業建立更穩固的客戶關係。旗下LiveDesk為AI驅動的全渠道智能客服平台，由GPTBots.ai提供強大的底層AI能力支持。