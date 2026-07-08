HCLTech 榮獲 ISO/IEC 42001:2023 認證，彰顯其在負責任人工智能方面的領導實力

認證範圍涵蓋 HCLTech 的企業人工智能管理系統；該系統支援其 AI Force 平台、軟件工程、資訊科技營運及業務流程服務。 印度諾伊達2026年7月8日 /美通社/ -- 全球領先科技企業 HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) 今天宣佈，公司已獲得 ISO/IEC 42001:2023 認證。 此認證表明 HCLTech 已準備就緒，可透過嚴格的管治、風險管理及營運規範，協助企業大規模採用人工智能 (AI)。 該認證由 Schellman Compliance, LLC 發出；該公司是獲 ANSI National Accreditation Board（美國國家認可委員會，簡稱 ANAB）認可的認證機構，亦是 International Accreditation Forum（國際認可論壇，簡稱 IAF）的成員。此認證肯定了 HCLTech 在企業人工智能管理系統 (AIMS) 的指定範圍內，建立出企業級的人工智能負責任開發、部署及管治框架。

認證涵蓋 HCLTech AIMS 的各項人工智能生命週期流程，包括支援人工智能驅動的服務及平台，例如旗艦 AI Force 平台、軟件工程、資訊科技 (IT) 營運及業務流程服務。 此舉令 HCLTech 得以協助企業在採用人工智能之餘，更能在不同系統、職能及地域間實現一致的管治。 AIMS 框架符合持續演變的全球監管要求，包括《歐盟人工智能法案》(EU AI Act)。 ISO/IEC 42001:2023 是全球首個針對人工智能管理系統的國際標準，由國際標準化組織 (ISO) 及國際電工委員會 (IEC) 聯合頒佈。 此標準建立一套全面的管理框架，涵蓋人工智能在整個系統生命周期的管理，包括風險管理、透明度、公平性、問責制及持續改進。

Schellman 行政總裁 Avani Desai 表示：「ISO 42001 認證對 HCLTech 此等規模及複雜程度的機構而言，別具非凡意義。 這不單單是編寫政策文件，而是將負責任人工智能的管治理念，融入公司日常營運之中。 隨著機構由人工智能的試驗階段過渡至全面採用，展示嚴謹管治的能力將成為決勝的關鍵因素。 HCLTech 已為此樹立強而有力的典範。」 HCLTech 技術總監兼生態系統主管 Vijay Guntur 表示：「取得 ISO/IEC 42001:2023 認證，體現 HCLTech 致力以負責任方式大規模構建及交付人工智能的承諾。 隨着企業加快推進人工智能發展進程，他們正尋求兼具創新、嚴謹與可信賴的合作夥伴。 此認證提供獨立保證，確認我們透過經認證的人工智能管理系統，在整個交付模式中對人工智能實施負責任的管治，並進一步鞏固我們協助客戶放心部署人工智能的能力。」