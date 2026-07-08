Asana Partners 與 Norges Bank Investment Management 啟動策略性社區零售合資項目

APSP I 的啟動資金來自 NBIM 承諾的 5 億美元股權投資。 此合資企業將聚焦於位處市場條件理想的物業，這些市場須具備良好人口結構、穩定租戶需求、強勁消費基本因素，以及締造長期價值的機會。

北卡羅來納州夏洛特2026年7月8日 /美通社/ -- Asana Partners 今天宣佈，公司已與 Norges Bank Investment Management（「NBIM」）締結合作夥伴關係，成立 Asana Partners Strategic Partners I（「APSP I」）。 這間新合資企業，將於美國各地投資並營運優質的核心 / 核心+ 社區零售資產，當中包括以雜貨日用品店為主導的購物中心、獨立購物中心、街頭商舖以及混合用途資產。

Asana Partners 合夥人 Reed Kracke 表示：「我們很榮幸能與全球頂尖機構投資者 NBIM 合作。 APSP I 的成立，展現出我們共同堅信社區零售房地產既強大又穩健，同時亦拓展我們現有的實力，以捕捉全國各地湧現的優越投資良機。」

是次與 NBIM 的策略合作，與 Asana Partners 現有的核心 / 核心+ 投資工具 Asana Partners Select Fund 完美互補。

此合作的首項投資，將以 50% 權益購入由優質雜貨日用品店為主導的購物中心組合，而該組合坐落於理想的增長市場。

King & Spalding LLP 出任 Asana Partners 的法律顧問。 Clifford Chance 出任 NBIM 的法律顧問。