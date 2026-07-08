Asana Partners 與 Norges Bank Investment Management 啟動策略性社區零售合資項目

這項新合作將聚焦於美國各地的優質社區零售資產。
北卡羅來納州夏洛特2026年7月8日 /美通社/ -- Asana Partners 今天宣佈，公司已與 Norges Bank Investment Management（「NBIM」）締結合作夥伴關係，成立 Asana Partners Strategic Partners I（「APSP I」）。 這間新合資企業，將於美國各地投資並營運優質的核心 / 核心+ 社區零售資產，當中包括以雜貨日用品店為主導的購物中心、獨立購物中心、街頭商舖以及混合用途資產。
APSP I 的啟動資金來自 NBIM 承諾的 5 億美元股權投資。 此合資企業將聚焦於位處市場條件理想的物業，這些市場須具備良好人口結構、穩定租戶需求、強勁消費基本因素，以及締造長期價值的機會。
Asana Partners 合夥人 Reed Kracke 表示：「我們很榮幸能與全球頂尖機構投資者 NBIM 合作。 APSP I 的成立，展現出我們共同堅信社區零售房地產既強大又穩健，同時亦拓展我們現有的實力，以捕捉全國各地湧現的優越投資良機。」
是次與 NBIM 的策略合作，與 Asana Partners 現有的核心 / 核心+ 投資工具 Asana Partners Select Fund 完美互補。
此合作的首項投資，將以 50% 權益購入由優質雜貨日用品店為主導的購物中心組合，而該組合坐落於理想的增長市場。
King & Spalding LLP 出任 Asana Partners 的法律顧問。 Clifford Chance 出任 NBIM 的法律顧問。
關於 Asana Partners
Asana Partners 是零售房地產投資公司，憑藉垂直整合的營運能力及零售領域的專業知識，為活力社區創造價值。 公司管理超過 90 億美元的社區資產，業務遍及美國各地的增長市場，並秉持造福社區的使命。 Asana Partners 提倡強大的合作文化，辦事處遍佈夏洛特、亞特蘭大、波士頓、哥倫比亞、丹佛、洛杉磯及紐約。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.asanapartners.com，或關注 @asanapartners。
關於 Norges Bank Investment Management
Norges Bank Investment Management 負責管理挪威政府全球養老基金。 基金資產總額約為 22 萬億挪威克朗（折合約 2.2 萬億美元），其投資組合涵蓋國際股市、固定收益市場，以至房地產及可再生能源基建項目。 其使命在於以負責任的態度，長期管理挪威石油及天然氣資源的收益，確保這份財富得以惠及當代和後世。 基金致力在政府指引下，以安全高效、負責任且清晰透明的方式，盡力追求最高回報。
媒體聯絡人：
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SOURCE Asana Partners