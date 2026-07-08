晶泰科技發佈生命科學專屬AI智能體epiXora™，以可信決策基座加速完善Multi-Agent研發閉環

北京2026年7月8日 /美通社/ -- 晶泰科技（ 2228.HK ）今日宣佈，其面向生命科學與醫藥研發場景的 專業級 AI 調研智能體 epiXora™ 全面升級上線，並開放註冊試用。 作為晶泰科技「AI+機器人+Multi-Agent」技術體系在決策前端的關鍵延伸，epiXora™ 將權威專業數據庫與研發邏輯深度嵌入工作流，為靶點立項、管線評估及對外合作評估等核心場景，注入可信、可追溯、可復用的高效決策支持。隨著公司多智能體矩陣的日益完善， 晶泰科技正持續將專屬科學智能體（ Scientific Agent ）部署到更多科研場景，為行業構築起應對複雜創新挑戰的數字化智能中樞。

近年來，通用 AI 工具極大提升了信息檢索的效率，但在生命科學等高度複雜的專業領域，卻常常陷入「水土不服」。在靶點評估或研發立項等真實場景中，通用 AI 往往存在專業數據覆蓋不足、分析邏輯與決策路徑脫節、缺乏嚴謹證據鏈等問題，面臨難以跨越的「信賴鴻溝」，導致調研成果無法直接被採納為決策依據。行業迫切需要從「通用信息檢索」向專屬化 AI 智能體（Agentic AI）的升級。epiXora™ 正是為回應這一產業需求而設計。它不僅具備通用 AI 在處理海量信息時的速度與廣度，更能理解生物醫藥場景中高度嚴謹的決策邏輯，直擊產業對結論確定性與可信度的核心訴求，使 AI 調研從簡單的信息歸納整理，躍升為可靠的「決策輔助引擎」。

epiXora™ 基於其前身 X-Buddy 的用戶反饋進行了全面迭代，現已面向生命科學與醫藥研發領域的專業人士開放試用，為長期依賴人工的專業調研環節提供可規模化複製的智能解決方案，也為晶泰科技「AI+機器人+Multi-Agent」的研發體系構築起更紮實的前端研判支撐。在這一體系中，專屬的科學智能體正以嚴謹的邏輯與自主推演能力，賦能從靶點分析、分子生成到自動化合成實驗的關鍵環節，驅動 AI 從「輔助效率工具」向多步驟協同的「專業科研夥伴」進化。

從解答一次專業的科學追問，到構建一套持續演進、高度可信的智能網絡，epiXora™ 正以生命科學專屬的 AI 智能體能力，重新定義專業調研的效率與確定性。未來，晶泰科技傾力打造的 Multi-Agent 體系將持續推動 AI 深度賦能各個核心科研場景，讓智能驅動的科學發現真正成為行業進化的新基線。