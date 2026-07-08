Ujjivan Small Finance Bank 將美元 FCNR(B) 存款利率修訂為年利率 7.50%

印度班加羅爾2026年7月8日 /美通社/ -- 為配合 Reserve Bank of India (RBI) 近期鼓勵外幣非居民（銀行）[FCNR(B)] 存款吸引更多外幣流入的政策，Ujjivan Small Finance Bank 已將 3 年至 5 年期美元 FCNR(B) 存款利率修訂至年利率 7.50%。 是次修訂不僅彰顯該銀行矢志向非居民印度人 (NRI) 群體提供以客為尊的卓越銀行服務，亦呼應印度強化外匯儲備及對外部門的政策方向。

Ujjivan Small Finance Bank 零售負債、信託、協會、社團與俱樂部 (TASC) 及第三方產品 (TPP) 主管 Hitendra Jha 先生就此發展分享意見，並說道：

「RBI 此項政策，既能吸引穩定外幣資金注入銀行體系，亦有助鞏固非居民印度人對體系的信心，可謂意義重大。 Ujjivan SFB 為呼應此願景，將 3 年至 5 年期美元 FCNR(B) 存款利率從原有水平提高至年利率 7.50%，為業內極具競爭力的利率。 是次上調體現我們致力為非居民印度人提供具吸引力的投資機遇，同時為印度外匯儲備及長期金融穩定出一分力。」