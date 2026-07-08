金沙中國連續五年舉辦「金沙關懷食物福袋製作活動」

集團凝心聚力共製5,000個食物福袋

彰顯「金沙關懷」精神 向澳門社區送暖

推廣營養飲食理念 響應澳門政府「健康社區」計劃 澳門2026年7月8日 /美通社/ -- 金沙中國秉持「金沙關懷」關愛社區的精神，連續五年積極響應母公司發起的年度全球志願活動──「金沙關懷食物福袋製作活動」。今年活動於7月8日在澳門威尼斯人®金光會展再度舉行，聯動一眾澳門社服機構成員、公司社區義務工作者──金沙中國關懷大使、團隊成員，以及拉斯維加斯金沙集團的管理層成員等近450人親身參與，合力包裝5,000個食物福袋；並透過澳門明愛派發予本澳各區有需要人士，以務實行動履行金沙中國企業社會責任、與澳門社區同行的承諾。「金沙關懷食物福袋製作活動」由金沙中國主辦，並獲澳門特別行政區政府社會工作局及衛生局全力支持。

拉斯維加斯金沙集團董事會主席兼行政總裁、金沙中國有限公司董事會主席兼非執行董事Patrick Dumont表示：「二十多年來，我們視澳門為家，持續投資促進澳門多元發展，並透過『金沙關懷』企業公民計劃促進社區福祉。『金沙關懷食物福袋製作活動』正是這份長期承諾的體現。適逢活動在澳門邁入第五年，亦迎來歷屆最大規模，集團管理層專程來澳，與金沙中國團隊成員及社區夥伴攜手製作5,000個食物福袋，向社區送上實際支援和關愛；連同集團其他營運地區一同參與，活動今年將為全球累計製作51,000個食物福袋。我相信這份為善的心和社區精神能讓我們如家人般凝聚起來，發揮社群最大力量。在此衷心感謝澳門特區政府一直以來的指導，以及團隊成員及社區合作夥伴的長期支持。正因有大家信任與同行，讓我們得以持續將金沙關懷力量拓展至澳門社區更多地方。未來，集團將繼續與澳門並肩同行，攜手社會各界共建更幸福、更具多元活力的澳門。

澳門明愛總幹事潘志明表示：「感謝金沙中國多年來持續支持明愛的慈善服務工作。今年已是金沙關懷食物福袋派發的第五年，今年福袋數目更增加至5,000份，旨在惠及更多有需要的服務對象。這份善意不僅是物質上的支援，更是社會對弱勢群體的真切關懷。金沙中國與明愛的長期合作，彰顯企業與社福機構攜手共建關愛社區的價值。這些福袋將直接惠及長者、康復人士及低收入家庭等，減輕他們的日常負擔。展望未來，明愛希望能延續這份關愛精神，攜手推動更多惠澤社群的計劃，讓愛心在社區中持續傳遞。」

「金沙關懷食物福袋製作活動」為母公司拉斯維加斯金沙集團自2022年發起的全球志願活動，每年均在集團旗下營運地區內舉行，包括澳門、新加坡及拉斯維加斯，透過製作及派送食物福袋予當地社服機構的服務對象，旨在為營運地區的有需要人士提供食物援助。活動同為「金沙關懷」企業公民計劃三個全球志願活動之一，其餘兩項分別為與社會企業潔世（Clean the World）合作的「個人衛生用品福袋製作全球志願活動」，以及旨在支援本地非牟利機構成長的「金沙關懷加速器」計劃（Sands Cares Accelerator）。

「金沙關懷」企業公民計劃透過上述舉措持續引領集團在全球各地開展慈善工作，為全球社區在困難救濟、災難應對及防範、教育、文化和自然遺產、本地商戶以及非牟利合作夥伴發展方面作出適切的支援。多年來，「金沙關懷」計劃推出多元舉措回饋社會，積極與本地慈善及社服機構攜手合作，同心協力建設為更美好、和諧、共融的社區。 關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。