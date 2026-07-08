Aduna 與美國主要營運商合作推出網絡驗證，作為 SMS 驗證碼的另一選項

德州普萊諾2026年7月8日 /美通社/ -- 全球頂尖的標準化網絡應用程式介面 (API) 供應商 Aduna，今天宣佈於數碼安全方面取得重大突破，目標是打擊美國流動生態系統內的詐騙活動。 Aduna 正與 AT&T、T-Mobile 及 Verizon 合作，推出一套網絡解決方案，專為保護數以百萬計美國流動用戶而設，應對日趨嚴重由人工智能 (AI) 驅動的身份盜竊問題。 多年來，短訊 (SMS) 單次驗證碼 (OTP) 一直作為用戶身份認證的預設方式。 然而，鑑於網絡罪犯現時利用 AI 及精密社交工程詐騙手段規避單次驗證碼，增設其他驗證方式越見重要。

Aduna 的號碼驗證方案採用穩健的持有型驗證機制，向營運商核實流動號碼的真偽，並確認該號碼與使用中的 SIM 卡及裝置是否匹配，以證明用戶身份。 此舉實時執行，免除短訊單次驗證碼的麻煩及風險。 早年以網絡為本的驗證方法，每當用戶連接 Wi-Fi 或使用特定裝置時，每每受阻。 最新技術突破一舉化解此等技術障礙，令技術得以在各大作業系統及網絡之間無縫運行。 此舉務求為全美幾近所有智能手機用戶，締造貫徹一致的安全登入體驗。 Aduna 行政總裁 Anthony Bartolo 說：「我們正步入新時代，流動號碼將成為最安全的數碼護照。 透過營運商網絡實時直接認證用戶，我們既能減低客戶遇上麻煩，亦能大幅降低因攔截或帳戶被接管而衍生的詐騙風險。」

按 FTC[1] 數據，此方案面世之時，美國消費者去年因詐騙而損失的金額達 159 億美元，創下新高，而大眾對 AI 詐騙日趨精密的憂慮亦與日俱增。 Aduna 的網絡層級方案具備以下優勢： 先進安全保障： 驗證過程近乎實時，有效防範「中間人」攻擊。

驗證過程近乎實時，有效防範「中間人」攻擊。 全面覆蓋： 企業只需一次整合，即可獲取 AT&T、T-Mobile 及 Verizon 三大網絡的已驗證身份數據。

企業只需一次整合，即可獲取 AT&T、T-Mobile 及 Verizon 三大網絡的已驗證身份數據。 提升轉化率：免除「等待短訊」的環節後，企業能為用戶帶來更佳體驗，同時減少登入中途放棄的情況，並降低客戶支援成本。 Aduna 號碼驗證方案，憑藉營運商與用戶之間強大的持有型驗證，為數碼身份訂立更高標準。 對超大型雲端服務商、系統整合商及應用程式開發者來說，此方案提供絕佳路徑，讓其在日益複雜的數碼世界中重新贏得消費者信任。

引述 – AT&T AT&T Business 旗下 AT&T Connected Solutions 副總裁 Lani Ingram 說：「AT&T 矢志推動網絡化身創新平台。 Aduna 號碼驗證方案，象徵企業及開發者與網絡安全互動的歷程中邁出重要一步。 透過標準化的網絡 API，我們正實現超越 SMS 驗證碼等傳統方法的實時驗證。 我們與 Aduna 的合作，體現雙方共同承諾開放創新，並大規模地提供更安全流暢的數碼體驗。」 引述 – T-Mobile T-Mobile 頻譜、批發及漫遊高級副總裁 Dirk Mosa 表示：「T-Mobile 開創網絡為本驗證已經多年，成果不言而喻，包括 T-Life 應用程式內的流暢安全體驗，以至我們現正開放予更廣泛生態圈的網絡智能。 借助號碼驗證方案，開發者及企業可直接獲取與我們自家產品同等的營運商級別信任基礎。 T-Mobile 的網絡乃背後動力，提供持有型實時驗證，大規模根除 SMS 驗證碼的漏洞。 數碼身份的未來，關鍵在於營運商網絡，而 T-Mobile 正引領前行。」