Karpowership 旗下計劃 Kinetics 開始建造其首座大容量浮式儲存再氣化裝置

倫敦2026年7月8日 /美通社/ -- Kinetics 隨着其首座大容量浮式儲存再氣化裝置 (FSRU) LNGT Karadeniz 動工，在擴展浮動液化天然氣 (LNG) 基礎設施組合方面達成重大里程碑。 該船於新加坡 Seatrium 的 Tuas Boulevard Yard 舉行鋼板切割儀式，正式展開建造，將提供每日高達 6 億標準立方呎 (mmscfd) 的再氣化產能，標誌着 Kinetics 拓展全球靈活液化天然氣基礎設施策略的重要一步。 LNGT Karadeniz 設有低中高壓輸出系統，讓 Kinetics 為更多液化天然氣進口項目及下游燃氣網絡提供服務。 項目顯著擴大公司的能力，讓 Kinetics 可提供更大規模且更多元化的液化天然氣進口方案，同時加以為尋求提升能源安全及分散能源組合的國家，提供快速、靈活且可靠的能源基礎設施。

該艘船隻屬於 Kinetics 長期策略的一部分，目的在於擴充其浮動液化天然氣資產船隊，以應對全球對靈活燃氣基礎設施的需求增長。 LNGT Karadeniz 結合先進再氣化技術與整合式海上及終端系統，提供一套全面的浮動液化天然氣接收解決方案，兼具迅速部署與高效運行的優勢。 作為規劃中一系列下一代浮式儲存再氣化裝置的首座，LNGT Karadeniz 將進一步鞏固 Kinetics 的浮動液化天然氣資產組合。 船隻將會裝設大容量再氣化模組、散點繫泊系統、液化天然氣輸送及貨物處理系統、公用設施、配電系統，以及先進自動化與控制技術，建構成完全整合的浮動終端，符合最高的營運與安全標準。

Kinetics 總經理 Mehmet Katmer 表示：「LNGT Karadeniz 是 Kinetics 發展的重要里程碑，亦展現我們對浮動液化天然氣基礎設施的長遠願景。 透過以下一代浮式儲存再氣化裝置擴充船隊，我們增強了協助各國提升能源安全的能力，同時支持過渡至低碳能源系統。 此項目大幅提升我們的實力，以便為全球客戶提供更具規模、更具彈性的液化天然氣進口解決方案。 我們很高興能與 Seatrium 延續合作夥伴關係，這是備受信賴的合作夥伴，我們已與之成功交付多個項目。」 Kinetics 是 Karpowership 旗下計劃，專注發展下一代浮動能源基礎設施，以配合集團的綜合能源業務。 LNGT Karadeniz 的加入，為公司長期增長策略再添重要里程碑，不僅壯大其全球浮動液化天然氣資產船隊，更擴大其支援各國提升能源抗逆力及邁向低碳能源未來的能力。

關於 Kinetics Kinetics 為 Karpowership 旗下計劃，專注於開發、建造、擁有和營運浮動液化天然氣基礎設施及下一代能源解決方案，並持續擴展其可再生能源組合。 組合包括浮式儲存再氣化裝置 (FSRU)、浮式儲存裝置 (FSU)、電池儲能系統 (BESS)，以及其他靈活能源平台，專門協助公用事業、政府及工業客戶加快獲取安全可靠且更加潔淨的能源基礎設施。 Kinetics 結合工程專業與快速部署能力，提供支持能源安全及全球能源轉型的創新解決方案。 www.kineticsenergies.com。 關於 Karpowership Karpowership 是一家全球能源公司，累積超過 25 年經驗，專注提供快捷、靈活且可靠的電力解決方案。 作為全球唯一發電船隊的擁有者及營運商，公司透過旗下 45 艘發電船提供逾 8,000 MW 發電容量，並由陸上及可再生能源資產提供支援。 Karpowership 亦透過 11 艘液化天然氣船隻管理整個液化天然氣價值鏈，當中涵蓋採購、儲存、再氣化及離岸轉運。