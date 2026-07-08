國泰金控召開亞洲領先氣候金融高峰論壇，參與人數創新高，彰顯永續轉型勢頭強勁

台北2026年7月8日 /美通社/ -- 7月1日，來自2000多家組織的5800多名參與者齊聚第十屆國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，使本屆論壇成為歷屆規模之最。論壇匯聚了850多家上市公司（占台灣市值超過80%），以及政策制定者、全球投資者、商界領袖和國際專家，進一步鞏固了國泰金融控股（國泰金控）作為亞洲氣候金融對話與永續轉型領域領先召集者的地位。 隨著全球永續金融進入由地緣政治不確定性、能源轉型加速以及對轉型資本需求增長共同塑造的新階段，亞洲正崛起為調動投資、技術和創新的關鍵引擎。在此背景下，國泰金控的年度論壇已發展成為亞洲領先的永續金融對話平台之一，匯聚政策制定者、投資者、企業和學術界，共同助力塑造該地區下一階段的韌性和包容性增長。

論壇以美國前副總統阿爾-戈爾和台灣金融監督管理委員會（金管會）主任委員彭金隆的祝賀視頻致辭拉開帷幕。戈爾的支持曾激勵了2017年首屆論壇的舉辦。傑出演講嘉賓包括經濟部政務次長何晉滄、台灣證券交易所董事長林修銘、金管會副主委莊琇媛、亞洲投資者氣候變化聯盟（AIGCC）首席執行官Rebecca Mikula-Wright、東京大學香阪玲教授、國際氣候組織能源總監Sam Kimmins以及台灣電力公司董事長曾文生，彰顯了論壇作為國際視角與亞洲轉型議程交匯平台日益重要的作用。

氣候變化已成為系統性挑戰

國泰金控總經理李長庚在開幕致辭中強調，氣候變化已從環境問題演變為影響經濟發展、產業競爭力、金融市場和人民日常生活的系統性風險。 李長庚回顧了幾天前參加倫敦氣候行動周的經歷，指出活動期間氣溫高達37-38°C，凸顯氣候變化已在重塑社會。他還指出，氣候變化對弱勢群體的影響尤為嚴重，其中許多人缺乏財務資源來應對日益頻繁的氣候極端事件。 李長庚重申了國泰金控長期堅持的三項核心原則：創造長期價值、推動創新和促進合作。他表示：「金融機構肩負著將資本配置到長期價值創造中的特殊責任。清潔能源、低碳技術、自然資本和循環經濟的創新正在重新定義未來產業。永續發展不再與增長分離，而是日益成為長期競爭力的關鍵驅動力。同樣重要的是跨行業、跨市場的合作，使亞洲能夠加速推進切實可行的解決方案，同時為全球轉型做出貢獻。」

在談到論壇過去十年的演變時，李長庚指出，討論議題已從提高氣候變化意識和加強氣候治理，擴展到涵蓋水資源管理、自然資本、混合融資、金融創新以及以人為本的影響力投資。他補充道：「隨著全球湧現更多成功的永續金融投資，未來十年應聚焦於擴大已驗證解決方案的規模，並將共同承諾轉化為切實成果。」 來自全球及國家領導人的認可

台灣金管會主委彭金隆在祝賀視頻中，盛贊國泰金控十年來對推動台灣永續金融與氣候行動的貢獻。他引用「德不孤，必有鄰」的古語，強調金融機構不僅是資本的提供者，更是產業轉型的重要推手。他重申了金管會加強台灣綠色金融和轉型金融市場的承諾，並鼓勵金融機構開發創新金融解決方案，助力企業加速轉型、增強韌性。

美國前副總統阿爾-戈爾曾於2017年親自出席首屆論壇，此次也通過特別視頻祝賀國泰金控高峰論壇召開十周年。戈爾表示，他很高興看到該論壇成為台灣領先的永續金融對話平台。他贊揚國泰金控和參與者在全球對永續發展承諾的不確定性日益增加的情況下，依然持續展現出領導力。 他還強調，盡管全球能源轉型仍面臨挑戰，但金融市場正果斷地從化石燃料轉向清潔能源解決方案，使這一轉型不可逆轉。戈爾鼓勵金融機構和私營部門繼續將資本導向建設永續經濟和韌性社會。

塑造亞洲未來十年的永續金融

本屆論壇以「永續創新韌性發展」為主題，聚焦政府、金融機構、企業及創新者如何通過政策協同、資本調動、技術創新與跨行業協作來加速亞洲轉型。 上午場次探討了在全球不確定性中如何堅守永續發展承諾，政策制定者介紹了台灣最新的永續金融政策、支持創新永續企業的策略，以及台灣更廣泛的綠色轉型戰略。 AIGCC首席執行官Rebecca Mikula-Wright分享了亞洲機構投資者的最新展望，指出氣候風險現已被廣泛視為金融風險，而地緣政治發展持續重塑能源系統並加速對淨零轉型的投資。

東京大學香阪玲教授同時擔任生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台主要作者協調人，她討論了日本「自然正向」戰略，並分享了企業如何將自然相關風險與機遇納入決策的見解。 下午場次聚焦「加速創新與構建韌性」，涵蓋能源轉型、自然資本、社會包容性和產業主導解決方案。國際氣候組織能源總監Sam Kimmins審視了亞洲能源安全挑戰，並討論了在台灣推進全天候無碳能源的機會。他還贊揚國泰金控作為全球首家加入該倡議的金融機構，在這一領域採取了大膽行動。

台灣電力公司董事長曾文生分享了台灣電力系統的最新進展，並探討了能源轉型如何平衡電力可靠性、淨零目標和產業競爭力。 兩場總結性小組討論會探討了低碳轉型的跨行業案例，以及台灣日益壯大的永續創新生態系統。發言嘉賓討論了數字技術、能效、綠色金融產品和供應鏈協作如何增強企業韌性，同時探討了亞洲永續初創企業所面臨的融資與政策挑戰。 構建亞洲氣候金融生態

過去十年，國泰金控永續金融暨氣候變遷高峰論壇，已從一項國內倡議發展為亞洲最具影響力的永續金融對話平台之一。自2017年啟動以來，論壇已迎來超過150位國際及本土意見領袖。連續三年，參與公司占台灣上市公司市值超過80%，占當地碳排放量一半以上，彰顯了論壇在推動實體經濟轉型方面日益增長的影響力。