凌科藥業宣佈LNK01004軟膏治療白癜風Ⅱ期臨床研究完成首例患者給藥

杭州、上海和波士頓2026年7月9日 /美通社/ -- 凌科藥業（浙江）股份有限公司（以下簡稱「凌科藥業」），一家處於臨床階段、專注於免疫與炎症性疾病的創新藥研發公司，今日宣佈，公司自主研發的創新藥LNK01004軟膏治療白癜風的Ⅱ期臨床研究於6月30日順利完成首例患者給藥，標誌著該產品在白癜風適應症上的臨床開發進入新的階段。 該項研究是一項評價LNK01004軟膏局部給藥在白癜風成人受試者中的療效和安全性的隨機、雙盲、賦形劑平行對照的II期臨床試驗。該臨床研究由北京大學人民醫院皮膚科張建中教授和周城教授共同領導和開展，在全國多家臨床研究中心進行。

LNK01004軟膏是一款具有潛力成為同類首創（First-in-Class）的軟性泛JAK抑制劑，可同時調控多種炎症因子相關信號通路。與傳統JAK抑制劑不同，LNK01004採用低系統性暴露和皮膚限制性分佈設計，在確保泛JAK抑制活性的同時，將藥物暴露主要限制於皮膚組織，以期實現療效與安全性的最佳平衡。截至目前，LNK01004已在臨床前及臨床研究中展現出皮膚限制性特征及良好的藥效與安全性。除白癜風外，公司亦正在積極推進其治療慢性手部濕疹等炎症性皮膚疾病的臨床開發，不斷拓展產品的適應症佈局。

凌科藥業臨床負責人吳昱博士表示：「白癜風患者不僅面臨皮膚色素脫失帶來的生理困擾，也承受著長期的心理和社會壓力。LNK01004採用創新的皮膚限制性分子設計，在保持泛JAK抑制活性的同時，最大程度降低系統性藥物暴露。我們期待通過本項Ⅱ期臨床研究，進一步驗證LNK01004在白癜風患者中的療效和安全性，為後續關鍵臨床研究奠定堅實基礎。」 凌科藥業創始人、董事長兼首席執行官萬昭奎博士表示：「LNK01004是公司在免疫炎症性皮膚疾病領域佈局的核心創新產品之一。此次白癜風Ⅱ期臨床研究順利完成首例患者給藥，是該項目臨床開發的重要里程碑。憑借差異化的皮膚限制性分子設計及多炎症通路協同調控機制，我們期待LNK01004能夠為白癜風患者提供一種兼具療效、安全性和長期用藥便利性的創新治療選擇。未來，公司將持續高效推進臨床研究，加快產品開發進程，力爭早日惠及更多患者。」

關於凌科藥業： 凌科藥業是一家專注於自身免疫及炎症疾病領域的臨床階段創新藥公司，致力於通過源頭創新解決尚未被滿足的臨床需求；開發具有差異化優勢的小分子創新療法；為生物制劑提供更優的替代口服治療方案。公司由來自輝瑞、默沙東及強生等全球知名藥企的資深藥物研發專家和高管共同創立，聚焦JAK-STAT並延伸到TYK2信號通路，同時積極佈局蛋白降解等前沿技術領域。 公司融合AI輔助藥物設計、綜合生物學評估平台及蛋白降解技術，構建了覆蓋靶點發現、分子設計、轉化研究到臨床開發的一體化創新研發體系，持續推動創新療法的研發，以惠及全球患者。迄今為止，凌科藥業已成功開發並推進多款自主研發的一類新藥候選藥物，並通過自主推進及國際合作夥伴協同，完成多項創新管線的臨床研究與開發。