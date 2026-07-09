香港賽馬會舉辦Lenovo呈獻：「八戰百勝」賽事圓滿舉行

香港2026年7月9日 /美通社/ -- 香港賽馬會（馬會）於7月8日星期三跑馬地夜賽舉行了一場別具一格的爭霸戰，把全城足球狂熱與世界級賽馬共冶一爐。隨著全球最矚目的足球盛事進入八強階段，吸引全球數十億人全情投入之際，馬會在享譽盛名的跑馬地馬場上，安排八匹賽駒亮相由Lenovo呈獻的 「八戰百勝」 賽事，分別象徵八強隊伍，以別開生面形式，上演一場結合速度與鬥志的精彩較量。最終， 由莫雷拉身穿靈感源自西班牙色彩的綵衣，策騎哥倫布率先衝過終點線 。

香港賽馬會體育業務執行總監施永傑先生說：「賽馬一向關乎國家榮耀，足球也是一樣。香港賽馬會舉辦『八戰百勝』賽事，希望以別具一格的形式把兩項運動合而為一。在全場燈光照射下，八匹賽駒列陣草地跑道上，而各駒的騎師破例不穿該駒綵衣，改為披上以翌日展開的足球盛事八強賽各隊球衣為設計靈感的特別綵衣。這不是一場普通賽事，我們希望在全球最大規模的體育盛事舉行之際，開創體壇前所未見的先河。」

跑馬地馬場作為亞洲最具標誌性的體育賽場之一，今晚搖身一變成為令人最意想不到的足球舞台。

配上香港一眾世界頂級騎師的八匹本地賽駒，在此賽一展身手，不但體現馬會致力吸引頂尖人馬在賽場顯技，同時把這個融合足球與賽馬的嶄新概念，為體育運動愛好者呈獻一場精彩賽事。

除了緊張刺激的競技場面外，「八戰百勝」也結合了極具意義的慈善元素。作為位居世界前列的慈善捐助機構之一，馬會代表此賽八匹參賽馬的馬主，向他們所指定的慈善機構捐款，弘揚「賽馬惠慈善」的精神，致力建設更美好社會。

馬會與FIFA世界盃 2026™官方技術合作夥伴聯想集團（Lenovo）建立全新策略合作夥伴關係。賽事當日，聯想集團呈獻沉浸式AI足球體驗專區「Lenovo體驗館」，展示其作為 FIFA世界盃 2026™官方技術合作夥伴的創新科技。