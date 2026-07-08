DXC 於班加羅爾開設旗艦級人工智能優先 (AI-first) 的客戶體驗中心

透過班加羅爾一座 200,000 平方呎的設施，強化 DXC 在印度的據點

匯集客戶協作空間、旗艦級人工智能樞紐 (AI Hub)，以及整合式安全與營運能力

專為促進 DXC 顧問與客戶直接合作而設，以便發掘、開發和擴展能帶來可衡量業務成效的人工智能方案 印度班加羅爾2026年7月8日 /美通社/ -- 企業科技與創新領域的領先合作夥伴 DXC Technology (NYSE: DXC) 今日宣佈，於班加羅爾開設其全新客戶體驗中心。 這座新設施是 DXC 全球規模數一數二的交付中心，鞏固其在協助企業從人工智能 (AI) 試行邁向大規模部署的定位，也拓展了公司全球客戶協作據點的網絡。

為企業設計人工智能解決方案 這座面積達 200,000 平方呎的全新設施位於班加羅爾其中一條主要科技走廊，專為深化客戶互動、加強協作及加快由人工智能推動的轉型而建。 隨著 DXC 開拓客戶在人工智能方案上的合作機會，此據點薈萃沉浸式客戶體驗區、靈活協作中心、構思工作室、共創實驗室及合作夥伴體驗區，在現代化空間中，讓 DXC 團隊、客戶及夥伴能夠共同打造解決方案、加速人工智能應用，並即時展現創新實力。 DXC Technology 諮詢與工程服務總裁 Ramnath Venkataraman 表示：「我們最大的優勢在於人才。 全新的客戶體驗中心匯聚我們卓越的工程人才，並提供專為深化與客戶及合作夥伴協作而設的空間，讓我們能夠共同創建、設計開發並規模化推展人工智能驅動的解決方案，以應對複雜的業務挑戰。 透過在創新旅程中緊密合作，我們幫助客戶更快地將想法轉化為具體的業務成效。」

企業將人工智能轉化為可部署解決方案之地 DXC 持續協助企業從人工智能試驗邁向規模化落地，並投資打造相關環境，協助客戶優先處理高價值使用案例、快速製作解決方案原型，以及將人工智能整合至現有技術環境，包括企業所倚重的核心系統。 新設施將展示 DXC 在人工智能、顧問服務、工程、雲端、網絡安全及網絡轉型等領域的能力，並重點設計建構及運行與現有企業記錄系統和 IT 營運整合的人工智能能力。 此據點設有中央人工智能樞紐 (AI Hub)，並設有網絡靶場、數碼鑑證實驗室、安全營運中心及網絡營運中心，支援從解決方案設計到實際環境部署及監察的端對端情境。 這座設施的核心是 DXC 的旗艦人工智能樞紐 (AI Hub)，旨在透過實作開發及測試，協助客戶將人工智能構想轉化為可部署的解決方案。 這些能力經過整合，可支援由構思到營運及優化的全生命週期交付。

DXC Technology 亞太及日本區總裁 Rob Le Busque 表示：「我們的新客戶體驗中心，是人工智能創新、工程卓越與客戶協作的強大基地。 透過在同一環境中匯聚我們在諮詢、工程及營運方面的專業能力，我們正協助客戶加快採用人工智能，並建立互聯企業，讓人員與人工智能代理並肩工作，為客戶設計建構及運行記錄系統。」 關於 DXC Technology DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能加快實現業務成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 dxc.com。