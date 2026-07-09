Tiger Research研報：機構級RWA落地應用已超越代幣化範疇，資本市場基礎設施迎來全面重構

韓國首爾2026年7月9日 /美通社/ -- 總部位於首爾的區塊鏈研究機構Tiger Research發佈研報稱，機構級現實世界資產(RWA)代幣化已邁入全新發展階段。行業真正的變革並非簡單將資產上鏈，而是重構支撐各類機構交易的清算體系、結算層與流動性網絡。

據rwa.xyz平台統計，截至2026年5月，鏈上發行資產規模約達340億美元，較2020年初15億美元的規模增長超20倍；若納入實物資產由托管機構持有、僅所有權登記上鏈的映射資產，整體市場規模將擴容至約3600億美元。

Tiger Research梳理出四大已落地鏈上基礎設施的資本市場細分賽道：