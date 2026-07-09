Carsten Staat擁有交出卓越業務成果的可靠過往業績。在擔任安聯世合德國區董事總經理的過去四年間，他推動了強勁增長，提升了客戶滿意度，並拿下了具有戰略意義的重要合作項目，鞏固了公司的市場地位。他自2001年起加入安聯集團(Allianz Group)，在各類不同的領導崗位中積累了豐富經驗。

Carsten接替Vinay Surana的職務，後者在過去六年裡一直成效顯著地執掌亞太及中東和非洲地區業務，自2026年8月1日起至當年年底，他將出任安聯世合首席執行官Tomas Kunzmann的高級顧問。

安聯世合首席市場官Jacob Fuest表示：「亞太是安聯世合最具活力的增長地區之一。這個多元市場中，從旅行和學生健康保障到出行與道路救援，各類機遇都十分廣闊，我們全力把握這些機會。Carsten擁有帶領高績效團隊、搭建長期合作關係、實現可持續增長的能力，能夠為我們開啟亞太及中東和非洲地區新篇章，帶來寶貴資產。我完全相信他將為地區內的客戶、合作夥伴和員工交出亮眼成績。同時我也借此機會，感謝Vinay過去六年來的出色貢獻，在他的有力帶領下，安聯世合大大鞏固了自身在該地區的市場地位。」