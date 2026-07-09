GMH集團自由鍛事業部攜Schmiedewerke Gröditz、Kind & Co. 及 Buderus Edelstahl聯合亮相2026年中國壓鑄展

上海2026年7月9日 /美通社/ -- 於上海舉行的 2026 年中國壓鑄展中，Schmiedewerke Gröditz、Kind & Co. 及 Buderus Edelstahl 將首次以 GMH Gruppe 自由鍛事業部旗下成員身份，聯合展示其於高壓壓鑄應用領域的綜合實力。 隨著結構件壓鑄與一體化壓鑄應用不斷演進，壓鑄廠商對模具使用壽命、製程穩定性及生產效率的要求也越來越高。 三間公司合作之下，讓客戶受惠於廣泛的價值鏈，範圍涵蓋鋼材生產、重熔、鍛造、熱處理、機械加工以及技術應用支援。 這套整合方案，不僅帶來更廣泛的材料工藝知識、協調流暢的製造流程，更確保了可靠品質及長遠無憂的單一來源供貨保障。

對於眾多中國客戶而言，Schmiedewerke Gröditz 早已是值得信賴的合作夥伴，專注於工業級供應標準與電渣重熔 (ESR) 壓鑄鋼種，以及各類鍛造與半成品材料。 Kind & Co. 於壓鑄業界亦享負盛名，其於頂級與重熔工具鋼領域的深厚造詣，足以應付要求嚴苛的模具應用場景。 Buderus Edelstahl 則以其精湛的機械加工工藝與即用型方案，協助客戶化繁為簡，提升營運效率。 在壓鑄應用方面，合併後的產品組合涵蓋範圍廣泛，從優質的標準 5% CrMoV 鋼種（例如 1.2343 /H11和 1.2344/H13，可選擇空氣熔煉或電渣重熔 (ESR) 狀態）以至針對現代壓鑄應用嚴苛需求（包括抗熱裂性、韌性及耐磨性）而開發的性能優化工具鋼種，一應俱全。 客戶亦能從大型模具熱處理的廣博經驗中獲益，而 Kind & Co. 內部所具備的大型工件真空熱處理產能，則為此提供了有力支援。

此三間公司現於 GMH Gruppe 的自由鍛事業部內運作，匯聚冶金、鍛造、機加工與應用工程等互補優勢，旨在貫通價值鏈各個環節，為客戶呈獻全方位解決方案。 GMH Gruppe 行政總裁 Alexander Becker 博士表示：「中國是全球極其重要的壓鑄與先進製造市場。透過融匯 Schmiedewerke Gröditz、Kind & Co. 及 Buderus Edelstahl 三家之所長，我們能為客戶提供更全面的優質工具鋼方案、技術專長與製造產能，全部皆可從單一來源獲得。 我們的目標，是協助客戶延長模具使用壽命，提升生產效率，並充分享受德國鋼鐵製造工藝所帶來的優越可靠品質。」