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商業動向
出版：2026-Jul-09 09:00
更新：2026-Jul-09 09:00
PR Newswire

GMH集團自由鍛事業部攜Schmiedewerke Gröditz、Kind & Co. 及 Buderus Edelstahl聯合亮相2026年中國壓鑄展

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上海2026年7月9日 /美通社/ -- 於上海舉行的 2026 年中國壓鑄展中，Schmiedewerke Gröditz、Kind & Co. 及 Buderus Edelstahl 將首次以 GMH Gruppe 自由鍛事業部旗下成員身份，聯合展示其於高壓壓鑄應用領域的綜合實力。

"China is one of the world's most important markets for die casting and advanced manufacturing. By combining the strengths of our three specialist companies, we offer customers integrated solutions from a single source." — Dr. Alexander Becker, CEO, GMH Gruppe

隨著結構件壓鑄一體化壓鑄應用不斷演進，壓鑄廠商對模具使用壽命、製程穩定性及生產效率的要求也越來越高。 三間公司合作之下，讓客戶受惠於廣泛的價值鏈，範圍涵蓋鋼材生產、重熔、鍛造、熱處理、機械加工以及技術應用支援。 這套整合方案，不僅帶來更廣泛的材料工藝知識、協調流暢的製造流程，更確保了可靠品質及長遠無憂的單一來源供貨保障。

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對於眾多中國客戶而言，Schmiedewerke Gröditz 早已是值得信賴的合作夥伴，專注於工業級供應標準與電渣重熔 (ESR) 壓鑄鋼種，以及各類鍛造與半成品材料。 Kind & Co. 於壓鑄業界亦享負盛名，其於頂級與重熔工具鋼領域的深厚造詣，足以應付要求嚴苛的模具應用場景。 Buderus Edelstahl 則以其精湛的機械加工工藝與即用型方案，協助客戶化繁為簡，提升營運效率。

在壓鑄應用方面，合併後的產品組合涵蓋範圍廣泛，從優質的標準 5% CrMoV 鋼種（例如 1.2343 /H11和 1.2344/H13，可選擇空氣熔煉或電渣重熔 (ESR) 狀態）以至針對現代壓鑄應用嚴苛需求（包括抗熱裂性、韌性及耐磨性）而開發的性能優化工具鋼種，一應俱全。 客戶亦能從大型模具熱處理的廣博經驗中獲益，而 Kind & Co. 內部所具備的大型工件真空熱處理產能，則為此提供了有力支援。

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此三間公司現於 GMH Gruppe 的自由鍛事業部內運作，匯聚冶金、鍛造、機加工與應用工程等互補優勢，旨在貫通價值鏈各個環節，為客戶呈獻全方位解決方案。

GMH Gruppe 行政總裁 Alexander Becker 博士表示：「中國是全球極其重要的壓鑄與先進製造市場。透過融匯 Schmiedewerke Gröditz、Kind & Co. 及 Buderus Edelstahl 三家之所長，我們能為客戶提供更全面的優質工具鋼方案、技術專長與製造產能，全部皆可從單一來源獲得。 我們的目標，是協助客戶延長模具使用壽命，提升生產效率，並充分享受德國鋼鐵製造工藝所帶來的優越可靠品質。」

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歡迎於上海 2026 年中國壓鑄展上親臨與我們的團隊會面，探索德國工具鋼與鍛造工藝的整合實力，如何為下一代壓鑄應用注入強勁動力。

A forged tool steel block is removed from the heat treatment furnace at Schmiedewerke Gröditz, Germany. Together with Kind & Co. and Buderus Edelstahl, the company will present its complementary expertise for high-pressure die casting applications at Die Casting China 2026 as part of GMH Gruppe's Open-Die Forging Group.

 

GMH Gruppe Logo

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/gmhschmiedewerke-groditzkind--co--buderus-edelstahl2026-302819713.html

SOURCE GMH Gruppe

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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