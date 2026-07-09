Taboola 與 OPPO、realme 擴大合作，Taboola News 新聞推薦服務將觸及全球更多智慧型手機用戶

香港2026年7月9日 /美通社/ -- 全球成效廣告領導者 Taboola 今（9）日宣布，進一步深化與全球兩大智慧型手機品牌 OPPO 及其子品牌 realme 的合作夥伴關係。 自 2023 年起，OPPO 與 realme 已於英國、菲律賓、新加坡、阿根廷等全球多個市場，透過 Taboola News 為數百萬台行動裝置提供新聞內容推薦。隨著此次合作升級，Taboola 將擴大與兩大裝置品牌的合作版圖，進一步將 Taboola News 擴展至印度與泰國市場的數百萬台裝置。 OPPO 與 realme 將持續於旗下智慧型手機的鎖定畫面（Lock Screen）整合 Taboola 的內容推薦服務，為用戶打造更優質的使用體驗，同時提供來自全球新聞媒體與內容出版商的優質內容，提升用戶互動與參與度。

Taboola News 將來自 Taboola 全球龐大內容媒體網路的新聞內容推薦，整合至電信業者與裝置製造商提供的服務中，包括智慧型手機螢幕、網頁瀏覽器等介面。 透過 Taboola News，電信業者、裝置製造商、內容出版商及品牌皆可開創新的互動模式與營收機會。電信業者與裝置製造商可運用 Taboola News，向用戶提供來自 Taboola 全球內容媒體網路、兼具個人化且高度相關的新聞內容推薦，同時開拓新的營收來源；內容出版商則可在無須額外成本下獲得更多網站流量；廣告主也能藉由 Taboola 龐大的讀者規模，更有效觸及目標受眾。

Taboola 創辦人暨執行長 Adam Singolda 表示：「OPPO 與 realme 一直致力於為用戶打造卓越的產品體驗，而 Taboola News 正是其中重要的一環。在多年合作過程中，我們深刻感受到他們持續投入創新。我們很高興 Taboola News 能協助更多智慧型手機用戶接觸與自身興趣高度相關的內容，如今更將透過新增數百萬台裝置，把這項體驗帶給全球更多用戶。」 OPPO 海外商務主管 Tank Zeng 表示：「我們始終專注於為用戶提供真正具價值的使用體驗。Taboola News 能連結 Taboola 長期建立的全球優質內容媒體網路，為我們的用戶帶來更豐富的內容體驗。隨著雙方合作進一步深化，我們也期待將這項能力拓展至更多市場、服務更多用戶。」

關於 Taboola Taboola 成立於 2007 年，總部位於美國紐約，2021 年在美國那斯達克（NASDAQ）成功掛牌上市。2025 年，Taboola 推出業界首創的成效型廣告平台 Realize，結合獨家第一方數據、AI 驅動的優化技術以及多元的廣告版位，為廣告主打造以轉換為核心的行銷解決方案，專注於「考慮」至「行動」的關鍵轉化階段，協助企業擴大成長並達成可衡量的行銷成效。 目前，全球已有數萬家企業透過 Realize 進行廣告投放，觸及超過 6 億每日活躍用戶，涵蓋包括 NBC News、Yahoo、Apple News 等全球優質內容媒體與版位。同時，三星、小米等知名行動裝置品牌亦採用 Taboola 的先進技術擴展用戶觸及並提升營收表現。

Taboola 旗下擁有多元品牌組合，包括成效型廣告平台 Realize、新聞內容推薦服務 Taboola News、電商聯盟行銷平台 Connexity，以及內容變現工具 Skimlinks，全面協助企業在數位生態中實現永續成長。 關於 OPPO OPPO 是全球領先的智慧裝置品牌。OPPO 於 2008 年推出 「笑臉手機」，由此開啟科技致善之旅。今天，OPPO 憑藉 Find 和 Reno 系列手機為核心的多智慧終端產品、ColorOS 作業系統、以及網路服務，為全球用戶革新科技體驗。 OPPO 業務遍及全球 70 多個國家和地區，超過 4 萬名 OPPO 員工共同致力於為人們創造美好智慧生活。