推動校園數碼共融 「數碼無障礙嘉許計劃」提升學校網站及流動應用程式可達性 照顧多元需要用戶

香港2026年7月9日 /美通社/ -- 隨着數碼科技迅速發展，學校在行政管理、教與學及家校溝通方面，愈來愈依賴網站及流動應用程式發放資訊，包括校務通告、課程安排、活動報名、網上表格及即時通知等。對學生及家長而言，學校的數碼平台已成為獲取重要資訊及參與校園生活的主要渠道，其可用性與便利程度，直接影響家校溝通的成效及校務運作的效率。

然而，使用學校數碼平台的用戶背景多元，當中可能包括長者、殘疾人士，以及有不同學習或溝通需要的用戶。若校方網站或流動應用程式在設計及內容未有充分考慮他們的需要，相關人士在瀏覽資訊、填寫網上表格、接收重要通知或使用互動功能時，可能會遇到不同程度的障礙，無形中削弱其參與學校事務的機會，亦影響學校在推動共融教育及促進平等參與方面的整體成效。