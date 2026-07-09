IBM 推出全新 z17 同 LinuxONE 系統，協助企業應對數據中心空間及成本壓力

全新 IBM Z 同 LinuxONE 5 推出單機櫃及機架式產品，搭配嶄新 AI 與自動化軟件升級，讓企業更靈活調配工作負載。 香港2026年7月9日 /美通社/ -- IBM（紐約交易所代號：IBM）近日宣佈，推出全新 IBM z17 及 IBM LinuxONE 5 緊湊型版本；這是 IBM 首次於全套 Z 及 LinuxONE 產品線，同步提供機架式（Rack Mount）與單機櫃（Single Frame）系統。升級後的 IBM z17 與 LinuxONE 5 產品陣容，現提供多元部署選項，並維持與旗艦型號一致的效能、保安規格及生態系統標準。新增單機櫃與機架式配置，讓企業可按業務需要更彈性調配基建，提升營運靈活度與营運效率。

據世邦魏理仕（CBRE）發表的《2026 全球數據中心趨勢報告》[1] 指出，處理大量高敏感工作負載的機構正面對兩大難題：數據中心空置率創新低，每千瓦每月租金更突破 400 美元。企業急需一套既能縮減數據中心佔地面積、又可優先保障核心應用穩定性的基建。IBM z17 及 LinuxONE 5 的機架式與單機櫃系統，正好針對以上痛點，協助企業按實際需求優化數據中心空間規劃。 IBM Z 及 LinuxONE 總經理 Tom McPherson 表示：「關鍵任務工作負載的規模正急速增長，迫使企業要在運算效能、AI 整合及基建佔地之間權衡取捨。全新 IBM Z 與 IBM LinuxONE 系列，讓企業可把工作負載部署至最合適環境，同時全面受惠各項新興技術。」

全新系統專為數據中心靈活部署而設 全新 IBM z17 與 IBM LinuxONE 5 機型配備兩組處理器抽屜，最多支援 82 核心、18TB 記憶體；對比上一代，核心數目提升約 20%，記憶體容量增加約 12%。IBM z17 ME2 單處理器版本可全速執行 IBM z/OS，每核心吞吐量較 IBM z16 A02 提升近 10%（實際表現視乎工作負載及硬件配置而定）[2]。 客戶可靈活混合安裝 IBM 及第三方硬件，配搭出最適合自身數據中心環境的方案。以下各款系統均以節省空間、提升能源效益為設計目標，並可無縫融入現有基建： IBM z17 單機櫃 方案為全套一體化解決方案，內置 IBM 機櫃及智能配電單元（iPDU），整組封裝交付、開箱即用；同時新增彈性，客戶可於同一機櫃內併置其他設備。

方案為全套一體化解決方案，內置 IBM 機櫃及智能配電單元（iPDU），整組封裝交付、開箱即用；同時新增彈性，客戶可於同一機櫃內併置其他設備。 IBM z17 機架式 方案容許客戶直接將 IBM Z 組件安裝至自有標準機架，方便與其他硬件並存部署。

方案容許客戶直接將 IBM Z 組件安裝至自有標準機架，方便與其他硬件並存部署。 IBM LinuxONE Rockhopper 5 是一款可橫向擴充、多抽屜式 LinuxONE 系統，專為高密度工作負載打造，備有單機櫃及機架式兩種配置，全部內建晶片級 AI 加速、機密運算及後量子加密功能。

是一款可橫向擴充、多抽屜式 LinuxONE 系統，專為高密度工作負載打造，備有單機櫃及機架式兩種配置，全部內建晶片級 AI 加速、機密運算及後量子加密功能。 IBM LinuxONE Rockhopper 5 機架式及 Express 方案採用緊緻 18U 規格，提供企業級 Linux 平台、機密運算與晶片級 AI 加速。產品專供處理中小型工作負載的企業，屬高性價比入門選項，可隨業務規模擴充，兼顧保安、穩定性與高效能。

與去年推出的其他 IBM z17 及 LinuxONE 5 產品一樣，單機櫃及機架式系統均搭載 IBM Telum® II 處理器、Red Hat OpenShift AI 及 IBM Spyre™加速器，具備先進多模型 AI 推論能力，可透過即時交易數據執行預測式 AI、生成式 AI 等工作。 釋放核心業務最大價值 憑藉 IBM Z 及 LinuxONE 系統的部署彈性，IBM 同步推出全新軟件及管理功能，協助客戶簡化基建維運、降低操作門檻，從現有業務工作負載挖掘更多商業價值： IBM Infrastructure Management for Z and LinuxONE 整合硬件預設、配置及維運流程。企業可透過業界廣泛採用的 Terraform 及基建即代碼（Infrastructure-as-Code）自動化部署基建，並透過單一介面統一調配設定，提供直觀 I/O 拓撲視圖，減少對專業技術支援的依賴。

整合硬件預設、配置及維運流程。企業可透過業界廣泛採用的 Terraform 及基建即代碼（Infrastructure-as-Code）自動化部署基建，並透過單一介面統一調配設定，提供直觀 I/O 拓撲視圖，減少對專業技術支援的依賴。 IBM COBOL Elevate for z/OS 專為簡化 IBM z17 上 COBOL 應用程式現代化及效能優化而設，客戶無需重寫程式或掌握專門技術，即可充分發揮現有系統價值；功能預計 2026 年 9 月 18 日上線。

專為簡化 IBM z17 上 COBOL 應用程式現代化及效能優化而設，客戶無需重寫程式或掌握專門技術，即可充分發揮現有系統價值；功能預計 2026 年 9 月 18 日上線。 後量子加密保安（ Post-Quantum Cryptography Security ） 已成 z17 及 LinuxONE Rockhopper 5 標準配備，整合後量子加密、機密運算及企業級密碼管理技術。

已成 z17 及 LinuxONE Rockhopper 5 標準配備，整合後量子加密、機密運算及企業級密碼管理技術。 全新 IBM Crypto Discovery & Inventory 功能簡化保安營運，為資安團隊提供企業全域加密狀態單一檢視介面，實現端到端可視化，全面對應後量子時代保安標準。

倫敦大學學院先進研究運算中心（平台技術）研發主管 Owain Kenway 博士表示：「隨生成式 AI 普及，我們需要極高水準的運算效能、能源效益、系統穩定性及保安，以儲存及處理敏感數據集。全新 IBM LinuxONE 5 單機櫃、機架式及 Express 系統，為我們提供高成本效益的前沿技術方案，支援學術團隊開展各項尖端研究。」 產品推出時間 全新 z17 單機櫃、機架式配置、IBM LinuxONE Rockhopper 5 及 IBM LinuxONE 5 Express 將於 2026 年 8 月 12 日正式發售；IBM Infrastructure Management for Z and LinuxONE 將於 2026 年 8 月 14 日推出；IBM COBOL Elevate for z/OS 則於 2026 年 9 月 18 日上線。想了解更多產品詳情，可瀏覽官方網站：

https://www.ibm.com/products/z17

https://www.ibm.com/products/linuxone-5

有關 IBM 未來發展方向及意向的聲明或會隨時更改或撤回，僅代表其目標與願景。 免責聲明：

[1] CBRE《2026 全球數據中心趨勢報告》：https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2026

[2] 數據來自 IBM 內部測試，實際表現會因客戶工作負載、硬件配置及軟件版本有所差異。詳情可參閱：www.ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference 關於IBM IBM 是全球領先的混合雲、人工智能及企業服務提供商，幫助超過 175 個國家和地區的客戶，從其擁有的數據中獲取商業洞察，簡化業務流程，降低成本，並獲得行業競爭優勢。金融服務、電信和醫療健康等關鍵基礎設施領域的數千家政府和企業實體依靠 IBM 混合雲平台和紅帽 OpenShift 快速、高效、安全地實現數字化轉型。IBM 在人工智能、量子計算、行業雲解決方案和企業服務方面的突破性創新為我們的客戶提供了開放和靈活的選擇。對企業誠信、透明治理、社會責任、包容文化和服務精神的長期承諾是 IBM 業務發展的基石。瞭解更多信息，請訪問： www.ibm.com/