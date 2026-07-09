最後召集 平安數字銀行Money Goal現金獎賞 把握最後機會獨攬高達24,388港元現金獎賞

香港 - 2026年7月9日 - 世界盃已經進入半準決賽階段，全城球迷狂熱情緒推至頂點。平安數字銀行「Money Goal現金獎賞連環賞」同樣進入白熱化階段，現正發出最後召集，號召大家即時重溫以下最佳進攻戰術藍圖，把握最後機會進攻，一舉奪走高達24,388港元1現金獎賞。



關卡一：新星加盟最後召集 無門檻直袋200港元兼享雙重8厘高息



全新客戶2於2026年7月29日或之前，憑推薦碼「PR02」成功開立平安數字銀行個人儲蓄存款賬戶，馬上無門檻袋走200港元現金迎新獎。同時更可享雙重8厘高息存款優惠3+4，包括尊享港元活期存款年利率達8%，以及一個月港元定期存款年利率亦可獲8%。



關卡二：強者最後組隊 招募親友齊齊殺入決賽 狂賺高達23,888港元推薦賞



現有客戶透過平安數字銀行個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼。被推薦人只需使用該專屬推薦碼成功開戶，推薦人即可賺取500港元，而被推薦人亦可同步獲贈100港元現金獎。推薦越多，獎賞越豐厚，常規推薦獎賞高達15,000港元現金獎。



為表揚陣中的「神射手」，在推廣期內成功引薦最多新客戶的首三名推薦人，更可分別獲得額外獲得8,888港元、3,888港元以及1,888港元現金獎。換言之，推薦人最高合共可獨攬高達23,888港元大獎5。



關卡三：戰術最後升級 「晉昇存款」輕鬆進帳100港元



平安數字銀行全新推出「晉昇儲蓄存款」，個人客戶只要開立相關儲蓄計劃，首30日內平均結餘達8,000港元或1,000美元或以上，輕鬆再賺100港元現金獎。



完美演繹「帽子戲法」：大滿貫再送200港元



在2026年7月29日推廣期結束前，只要客戶成功攻破以上三大關卡，平安數字銀行將加推終極神助攻，額外送出200港元大滿貫現金賞。



各位理財達人只要捉緊最後機會完成所有任務，最高合共可豪奪24,388港元的豐富獎金。即時展開財富爭奪戰，袋走終極理財獎盃。



上述優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「 Money Goal 現金獎賞」、「新客存款勁爆賞」、「開戶迎新大激賞」客戶推薦活動（2026 年 7 月）及「晉昇儲蓄存款推廣」條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。



1 「高達24,388港元」為包括原有「新客存款勁爆賞」、「開戶迎新大激賞」客戶推薦活動（2026 年 7 月）推廣優惠及本推廣額外現金回贈之合計金額，實際可獲金額視乎參與情況及相關條款而定。

2 全新客戶指推廣期前從未持有任何本行賬戶，及於推廣期內成功開立儲蓄存款戶之客戶。

3「8% 港元活期存款利率及8%港元定存利率」為「新客存款勁爆賞」活動優惠，僅適用於本行全新客戶。

4以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整，並以交易時的年利率為準。年利率根據不同貨幣每年的不同天數基準計算，並根據本行不時之決定而釐定（港元-365天 | 人民幣，美元-360天）。

5 推薦人的獎賞為「開戶迎新大激賞」客戶推薦活動（2026 年 7 月）優惠，適用於本行現有客戶，客戶可於本行手機應用程式獲取推薦碼，被推薦人需使用推薦碼開戶，雙方才可獲得獎賞。



